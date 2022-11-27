Верховна Рада України позбавить мандатів 10 нардепів-втікачів

Верховна Рада хоче позбавити депутатських мандатів 10 парламентаріїв, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну

Верховна Рада хоче позбавити депутатських мандатів 10 парламентаріїв, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це повідомив речник ВРУ Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону в неділю, 27 листопада, пише Фокус.

За його словами, депутатам-втікачам вже не виплачують зарплати, проте позбавити їх мандатів наразі складно, через дію деяких статей Конституції.

"Забрати мандати у таких депутатів не так просто, адже Рада не може ухвалити рішення, засноване на підставах, не прописаних у Конституції. А саму Конституцію не можна міняти під час воєнного стану. Ми очікуємо зараз будь-яких потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто", — сказав речник українського парламенту.

Стефанчук уточнив, що нардепів-втікачів вже звільнили з усіх посад. Їм також не нараховують зарплату.

"Наразі опрацьовується питання про екстрадицію деяких нардепів, які перебувають у Європі", — уточнив він.

Проте конкретних прізвищ глава ВРУ не назвав.