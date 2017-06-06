Верховна Рада включила до порядку денного законопроекти стосовно медреформи "За" два документи проголосували 247 і 249 нардепів

Верховна Рада включила в порядок денний сесії законопроекти, у яких закладено основу медичної реформи.

Фото: 112.ua

Депутати підтримали розгляд альтернативних законопроектів №6327 та 6327-1 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів 247 голосами. А законопроекти №6329 та 6329-1 про внесення змін до Бюджетного кодексу України включили до плану роботи ВР на сесію 249 голосами, - інформує телеканал "112 Україна". Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.

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