НОВИНИВерховна Рада включила в порядок денний сесії законопроекти, у яких закладено основу медичної реформи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Верховна Рада включила до порядку денного законопроекти стосовно медреформи
"За" два документи проголосували 247 і 249 нардепів
Фото: 112.ua
Депутати підтримали розгляд альтернативних законопроектів №6327 та 6327-1 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів 247 голосами.
А законопроекти №6329 та 6329-1 про внесення змін до Бюджетного кодексу України включили до плану роботи ВР на сесію 249 голосами, - інформує телеканал "112 Україна".
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.
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06 06 2017 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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