Верховна Рада внесла зміни до е-декларування
Відповідний законопроект №6172, внесений президентом Петром Порошенком, підтримали 268 нардепів.
Документ був затверджений із правками, внесеними в тому числі з голосу.
Були зокрема враховані поправки депутата Тетяни Чорновол, раніше відхилені комітетом.
Водночас Чорновол відкликала внесену раніше норму про вимогу декларування доходів редакторів та засновників ЗМІ.
Заповнювати електронні декларації зобов'язали зокрема представників антикорупційних організацій.
У свою чергу голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв розкритикував кінцевий варіант документу та виступив за повторне друге читання законопроекту.
"Тими голосуваннями, які пройшли в цьому залі, пробито дірки в одному з найважливіших антикорупційних законів, який дуже підтримувала європейське співтовариство і наші друзі в США. Нагадаю, що саме це законодавство є обов'язковою умовою для скасування віз для українців до Європи", – наголошував Соболєв.
"Я не уявляю, як цей закон зможе підписати спікер парламенту. Він суперечить собі в кожній статті.. Ми щойно проголосували поправку Чорновол про те, що люди, які вперше подають декларацію, мають це зробити в 2018 році. І потім голосуємо правку Алєксєєва, що вони мають подати декларацію до 1 травня 2017 року. Прошу відправити його на повторне друге читання", – зазначав депутат.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради законопроект № 6172, який виключає із зони дії закону про запобігання корупції військовослужбовців-призовників і контрактників.
Як відомо, Міністерство юстиції 13-го лютого зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.
10 лютого Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.
17 лютого набув чинності порядок перевірки е-декларацій чиновників Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).
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