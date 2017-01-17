Верховна Рада встановила День добровольця 14 березня

Проектом встановлюється в Україні День українського добровольця, який буде відзначатися щорічно 14 березня.

"З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості Верховна Рада України постановляє установити в Україні День українського добровольця, який відзначати щороку 14 березня", - йдеться у постанові, інформує Еспресо.TV.

Крім того, проектом Кабінету міністрів України рекомендується розробити із залученням громадськості, а також активних учасників добровольчих формувань, які брали участь в Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), та затвердити у місячний строк з дня прийняття цієї постанови комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Дня українського добровольця, передбачивши зокрема:

проведення щороку заходів із належного вшанування подвигу українських добровольців;

проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури тематичних заходів, бесід про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013 року - лютому 2014 року, та про участь в них добровольчих формувань;

забезпечення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України широкого висвітлення заходів щодо вшанування подвигу учасників добровольчих формувань, організації циклів тематичних теле- і радіопередач.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Верховна Рада прийняла зміни до закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців, якими поширила його дію на добровольців, які загинули чи отримали поранення в зоні АТО.