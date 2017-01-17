Верховна Рада встановила День добровольця 14 березня
"З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості Верховна Рада України постановляє установити в Україні День українського добровольця, який відзначати щороку 14 березня", - йдеться у постанові, інформує Еспресо.TV.
Крім того, проектом Кабінету міністрів України рекомендується розробити із залученням громадськості, а також активних учасників добровольчих формувань, які брали участь в Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), та затвердити у місячний строк з дня прийняття цієї постанови комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Дня українського добровольця, передбачивши зокрема:
- проведення щороку заходів із належного вшанування подвигу українських добровольців;
- проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури тематичних заходів, бесід про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013 року - лютому 2014 року, та про участь в них добровольчих формувань;
- забезпечення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України широкого висвітлення заходів щодо вшанування подвигу учасників добровольчих формувань, організації циклів тематичних теле- і радіопередач.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Верховна Рада прийняла зміни до закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців, якими поширила його дію на добровольців, які загинули чи отримали поранення в зоні АТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: