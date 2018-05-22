Верховна Рада визначила пільги для постраждалих на Майдані

Рада також замінила термін "Велика вітчизняна війна" на термін "Друга світова війна", а "інвалід" на "особа з інвалідністю" в низці законів України

Верховна Рада визначила низку пільг і соціальних гарантій для постраждалих учасників Революції гідності, а також замінила термін "Велика вітчизняна війна" на термін "Друга світова війна" в деяких законах України.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", відповідний закон (№8201) про внесення змін до законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції гідності та деяких інших осіб за основу і в цілому підтримали 226 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, в листопаді 2017 року Верховна Рада ухвалила закон щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, що набув чинності в лютому 2018 року. Постраждалим учасникам Революції гідності тоді надали право на пільги та інші соціальні гарантії, передбачені для учасників бойових дій статтею 12 закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Водночас пільги та інші соціальні гарантії передбачені для учасників бойових дій й низкою інших законодавчих актів. У пояснювальній записці зазначається, що у зв'язку з цим виникла необхідність внести зміни.

Згідно з ухваленим у вівторок законом, постраждалі учасники Революції гідності матимуть переважне право залишитися на роботі в разі скорочення штату співробітників в організації, де вони працюють.

Крім того, вони отримали право на додаткову відпустку, а також внесені до переліку категорій осіб, яким першочергово надається житлове приміщення, якщо вони потребують поліпшення житлових умов.

Крім того, в низці законодавчих актів, зокрема в Житловому кодексі, законі про пенсійне забезпечення, законі про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, про похорони та похоронну справу, в законі про судовий збір, законі про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, депутати замінили термін "Велика вітчизняна війна" терміном "Друга світова війна", а термін "інвалід" на "особа з інвалідністю".