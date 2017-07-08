Верховна Рада запланувала масштабну модернізацію сесійної зали

Доступ до робочого місця має надаватися за допомогою логіна і пароля, ID-карти чи сканер відбитка пальця

19 липня за результатами тендеру на порталі ProZorro парламентське управління справами підписало договір з ТОВ "Амріта комплексні рішення" про розробку проектної документації технічного переоснащення сесійної зали за 7 млн гривень.

За результатами технічного переоснащення зали засідань Ради повинна бути створена інтегрована автоматизована система "Електронна зала пленарних засідань", пишуть "Українські новини".

Система повинна забезпечувати легкий і швидкий доступ депутатів під час роботи в залі пленарних засідань до інформаційно-документальних ресурсів законотворчого процесу.

На робочому місці депутата мають бути: кольоровий сенсорний екран (тач-скрін) з можливістю голосування за ним і додатковий модуль з кнопками для голосування на випадок виходу з ладу тач-скріна, персональний комп'ютер, сканер зчитування біометричних даних, кард-рідер, мікрофон, гучномовець і пристрій для користування синхронним перекладом.

Доступ до робочого місця має надаватися за допомогою логіна і пароля, ID-карти чи сканер відбитка пальця.

Також система буде забезпечувати контроль перебування на робочому місці за допомогою системи відеоспостереження.

Крім того, планується реконструювати робочі місця депутатів, урядову ложу, президію, трибуну і місце Президента, а також замінити килимове покриття.

Проектна документація мала бути готова до 20 грудня.

Нагадаємо, що у Верховній Раді ще в 2008 році встановили систему голосування "Рада-3", яка передбачає голосування за допомогою сенсорної кнопки, але її так і не ввели в експлуатацію. Під час тестування "Ради-3" виявили можливість обдурити її за допомогою телефону або зубочистки. Колишній спікер Володимир Рибак стверджував, що "Рада-3", хоч і не пропрацювала жодного дня, вже віджила своє.

Раніше до Верховної Ради було внесено законопроект з пропозицією починати кожне пленарне засідання з читання молитви "Отче наш".