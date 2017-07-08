Верховна Рада запланувала масштабну модернізацію сесійної зали
За результатами технічного переоснащення зали засідань Ради повинна бути створена інтегрована автоматизована система "Електронна зала пленарних засідань", пишуть "Українські новини".
Система повинна забезпечувати легкий і швидкий доступ депутатів під час роботи в залі пленарних засідань до інформаційно-документальних ресурсів законотворчого процесу.
На робочому місці депутата мають бути: кольоровий сенсорний екран (тач-скрін) з можливістю голосування за ним і додатковий модуль з кнопками для голосування на випадок виходу з ладу тач-скріна, персональний комп'ютер, сканер зчитування біометричних даних, кард-рідер, мікрофон, гучномовець і пристрій для користування синхронним перекладом.
Доступ до робочого місця має надаватися за допомогою логіна і пароля, ID-карти чи сканер відбитка пальця.
Також система буде забезпечувати контроль перебування на робочому місці за допомогою системи відеоспостереження.
Крім того, планується реконструювати робочі місця депутатів, урядову ложу, президію, трибуну і місце Президента, а також замінити килимове покриття.
Проектна документація мала бути готова до 20 грудня.
Нагадаємо, що у Верховній Раді ще в 2008 році встановили систему голосування "Рада-3", яка передбачає голосування за допомогою сенсорної кнопки, але її так і не ввели в експлуатацію. Під час тестування "Ради-3" виявили можливість обдурити її за допомогою телефону або зубочистки. Колишній спікер Володимир Рибак стверджував, що "Рада-3", хоч і не пропрацювала жодного дня, вже віджила своє.
Раніше до Верховної Ради було внесено законопроект з пропозицією починати кожне пленарне засідання з читання молитви "Отче наш".
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