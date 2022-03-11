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Верховна Рада затвердила бюджет на 2023 рік

Верховна Рада України 3 листопада прийняла державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому.
Верховна Рада затвердила бюджет на 2023 рік Фото: eidos.org.ua

За проголосували 295 депутатів, ще 35 утримались. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

Серед фракцій голосування виглядало так:

  • Слуга народу – 211;
  • Європейська солідарність – 0;
  • Батьківщина – 0;
  • Платформа за життя та мир – 18;
  • За майбутнє – 15;
  • Голос – 10;
  • Довіра – 16;
  • Відновлення України – 15;
  • Позафракційні – 10.

"Це рекорд за найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України",  написав Железняк.

Раніше повідомлялось, що Рада достроково припинила повноваження нардепів Рабіновича та Васильковського.

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03 11 2022 14:49
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