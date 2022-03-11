Верховна Рада затвердила бюджет на 2023 рік

Верховна Рада України 3 листопада прийняла державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому.

Фото: eidos.org.ua

За проголосували 295 депутатів, ще 35 утримались. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Серед фракцій голосування виглядало так: Слуга народу – 211;

Європейська солідарність – 0;

Батьківщина – 0;

Платформа за життя та мир – 18;

За майбутнє – 15;

Голос – 10;

Довіра – 16;

Відновлення України – 15;

Позафракційні – 10. "Це рекорд за найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України", – написав Железняк. Раніше повідомлялось, що Рада достроково припинила повноваження нардепів Рабіновича та Васильковського.

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