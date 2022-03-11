НОВИНИВерховна Рада України 3 листопада прийняла державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Верховна Рада затвердила бюджет на 2023 рік
Фото: eidos.org.ua
За проголосували 295 депутатів, ще 35 утримались. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Серед фракцій голосування виглядало так:
- Слуга народу – 211;
- Європейська солідарність – 0;
- Батьківщина – 0;
- Платформа за життя та мир – 18;
- За майбутнє – 15;
- Голос – 10;
- Довіра – 16;
- Відновлення України – 15;
- Позафракційні – 10.
"Це рекорд за найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України", – написав Железняк.
Раніше повідомлялось, що Рада достроково припинила повноваження нардепів Рабіновича та Васильковського.
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03 11 2022 14:49 МЕДІА
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