Верховна Рада заявила про необхідність залучення миротворців ООН на Донбас

Ініціатива Украіни про миротворчу місію стає все більш очевидною і актуальною

Після підриву автомобіля СММ ОБСЄ стає очевидною необхідність запровадження миротворчої міжнародної місії під егідою ООН на Донбасі.

"Ініціатива Украіни про миротворчу місію стає все більш очевидною і актуальною. Он вже машини з не озброєними спостерігачами почали підривати, без миротворчої місії бойовики просто затероризують окуповані території і їх жителів", - повідомила віце-спікер Ірина Геращенко у Facebook.

Вона висловила співчуття родині загиблого, керівництву організації ОБСЄ і місії ОБСЄ, зазначивши, що підрив автомобіля організації є актом залякування представників місії з метою зупинити її роботу.