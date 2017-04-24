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Верховна Рада заявила про необхідність залучення миротворців ООН на Донбас

Ініціатива Украіни про миротворчу місію стає все більш очевидною і актуальною
Після підриву автомобіля СММ ОБСЄ стає очевидною необхідність запровадження миротворчої міжнародної місії під егідою ООН на Донбасі.
Верховна Рада заявила про необхідність залучення миротворців ООН на Донбас Фото: vidia.org

"Ініціатива Украіни про миротворчу місію стає все більш очевидною і актуальною. Он вже машини з не озброєними спостерігачами почали підривати, без миротворчої місії бойовики просто затероризують окуповані території і їх жителів", - повідомила віце-спікер Ірина Геращенко у Facebook.

Вона висловила співчуття родині загиблого, керівництву організації ОБСЄ і місії ОБСЄ, зазначивши, що підрив автомобіля організації є актом залякування представників місії з метою зупинити її роботу.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном обговорив питання розміщення міжнародних миротворців на території України.

Співрозмовники також обговорили й загибель члена місії ОБСЄ на Донбасі, під час чого очільник Держдепартаменту зауважив, що всі сторони, а особливо "сепаратисти під керівництвом Росії" повинні негайно почати виконувати Мінські угоди.   

 

 

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