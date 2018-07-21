Верховний лідер Ірану підтримав ідею заблокувати Перську затоку через санкції США
На веб-сайті іранського лідера зазначено, що коментарі Рухані були "важливими зауваженнями, які відображають політику та підхід" Ірану, повідомляє "Радіо Свобода".
Іранські чиновники і раніше погрожували заблокувати Ормузьку протоку, морський прохід із багатої на нафту Перської затоки до відкритого океану. Якщо Ормузька протока буде заблокована, це унеможливить перевезення нафти Іраком, Саудівською Аравією, Бахрейном, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
Раніше 21 липня Хаменеї повідомив чиновникам МЗС Ірану, що буде "очевидною помилкою" ведення переговорів зі США, оскільки Вашингтон є ненадійним.
Тегеран жорстко критикує рішення президента США Дональда Трампа в односторонньому порядку вивести Сполучені Штати з ядерної угоди 2015 року між Іраном та шістьма світовими державами.
Іран заявив, що є близьким до запуску заводу, на якому може побудувати більше центрифуг для збагачення урану.
Іран стверджує, що його ядерна програма є мирною, Вашингтон звинувачує Тегеран у спробі розробити ядерну зброю.
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