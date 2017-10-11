В Іспанії заарештували екс-спікера парламенту Каталонії

Верховний суд Іспанії ухвалив взяти під варту колишнього спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель з можливістю тимчасового звільнення під заставу.

Прокуратура вимагала взяти її і ще трьох підсудних під варту без можливості звільнення під заставу, - повідомляє DW.

Форкадель і ще п'ять колишніх депутатів регіонального парламенту Каталонії протягом дня виступали на слуханнях в суді.

Всіх політиків звинувачують в зв'язку з оголошенням каталонським парламентом незалежності регіону в заколоті, бунті і розтраті громадських коштів.

2 листопада, Національна судова колегія Іспанії заарештувала вісьмох відсторонених міністрів уряду Каталонії.

Бельгійський суд прийняв рішення про умовне звільнення екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох колишніх членів уряду регіону.

Пучдемон і кілька колишніх урядовців Каталонії здалися в Брюсселі бельгійській поліції.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.