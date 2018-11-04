CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМайно, набуте подружжям за час шлюбу, є спільним. Таку судову практику підтвердив Верховний Суд рішенням від 28 лютого цього року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Верховний суд: майно, набуте подружжям за час шлюбу, є спільним
Відсутність за місцем своєї реєстрації понад рік не свідчить про відмову від права власності
Фото: transkarpatia.net
Верховний Суд прийшов до висновку про відсутність підстав для задоволення позову колишнього чоловіка про визнання відповідачки такою, що втратила право користування житловим приміщенням, пише LB.ua.
Та обставина, що відповідачки не було у квартирі за місцем її реєстрації понад 1 року, не свідчить про її відмову від права власності на нерухоме майно і не є підставою для припинення права власності на нього.
А сам факт неподання відповідачем позову про розподіл майна подружжя не є підставою для припинення права власності на спільну сумісну власність.
Нагадаємо, що в Україні з'явився бот, який допоможе оформити і подати позовну заяву про розлучення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 04 2018 18:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности