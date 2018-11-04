Верховний суд: майно, набуте подружжям за час шлюбу, є спільним

Відсутність за місцем своєї реєстрації понад рік не свідчить про відмову від права власності

Майно, набуте подружжям за час шлюбу, є спільним. Таку судову практику підтвердив Верховний Суд рішенням від 28 лютого цього року.

Верховний Суд прийшов до висновку про відсутність підстав для задоволення позову колишнього чоловіка про визнання відповідачки такою, що втратила право користування житловим приміщенням, пише LB.ua.

Та обставина, що відповідачки не було у квартирі за місцем її реєстрації понад 1 року, не свідчить про її відмову від права власності на нерухоме майно і не є підставою для припинення права власності на нього.

А сам факт неподання відповідачем позову про розподіл майна подружжя не є підставою для припинення права власності на спільну сумісну власність.

Нагадаємо, що в Україні з'явився бот, який допоможе оформити і подати позовну заяву про розлучення.