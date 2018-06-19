Верховний Суд підтвердив 430-мільйонний штраф тютюновому монополісту "Тедіс Україна"

Верховний Суд підтвердив необхідність сплати найбільшим дистриб'ютором сигарет "Тедіс Україна" 431 мільйона гривень штрафу, накладеного Антимонопольним комітетом.

"Тільки що Верховний Суд прийняв рішення на користь АМКУ в довгій справі з приводу дистриб'ютора сигарет "Тедіс". Рішення АМКУ від 16.12.2016 залишено в силі за винятком невеликого уточнення щодо способу виконання зобов'язання по встановленню прозорого механізму ціноутворення", - написав глава комітету Юрій Терентьєв на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Антимонопольний комітет оштрафував "Тедіс Україна" на 431 млн грн за зловживання монопольним становищем на ринку. Зокрема, за порушення у вигляді встановлення таких цін для оптових і роздрібних торговців, які не можливо було б встановити за умов існування значної конкуренції, на ринку дистрибуції сигарет, на відповідача накладено штраф у розмірі 429 306 740 грн; а також - за порушення у вигляді часткової відмови від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел їх придбання на відповідача накладено штраф у розмірі 1 892 710 грн.

Цей штраф став найбільшим в історії АМКУ.

Згодом господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову ТОВ TEDIS Ukraine до АМКУ про скасування штрафу.

Окрім цього, у березні 2017 року близько тисячі співробітників правоохоронних органів провели обшуки в ТЕДІС, яку запідозрили в несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко говорив, що з 2012 року бенефіціаром ТЕДІС є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в ТЕДІС приймаються за погодженням з топ-менеджером заводу ім. Дегтярьова, постачальником зброї "ДНР" і "ЛНР".

3 січня цього року АМКУ вчергове оштрафував ТОВ "Тедіс Україна" за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Цього разу - на 82 тис. 600 грн за "подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого комітету у встановлений ним строк".