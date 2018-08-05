Верховний суд підтвердив право власності держави на Гостинний двір

Верховний cуд залишив у силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яка повернула державі будівлю "Гостинного двору" на Подолі в Києві.

"На сьогодні Верховний Cуд у повному обсязі підтримав позицію державних органів у вказаній справі, зобов'язавши ПАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація" повернути державі будівлю "Гостинного двору", – повідомляють у прес-службі прокуратури міста Києва.

Там нагадують, що будівля "Гостинного двору" загальною площею 9 433 м кв з 1994 року перебувала в оренді приватної структури – ПАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація". За умовами договору орендар взяв на себе повну відповідальність за збереження пам'ятки архітектури та утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані.

"Попри це, регіональним відділенням Фонду держмайна по м. Києву (РВ ФДМУ по м. Києву) неодноразово встановлювались факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема, погіршення стану об’єкту оренди, чим створено загрозу руйнації пам’ятки архітектури "Гостинний двір", – розповідають у прокуратурі.

РВ ФДМУ по м. Києву звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом про розірвання договору оренди та зобов'язання повернути майно.

Суд першої інстанції відмовив у задоволені позову.

Прокуратура оскаржила його в суді апеляційної інстанції, який погодився з доводами прокуратури.

