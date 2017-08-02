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Верховний суд підтвердив, що "Укрзалізниця" не є правонаступником за зобов'язаннями Донецької залізниці

"Укрзалізниця" може звернутися в суди, якими були винесені рішення не на користь суспільства, з заявами про перегляд таких рішень
Верховний Суд України 8 лютого підтримав позицію ПАТ "Укрзалізниця" щодо відсутності підстав для визнання товариства правонаступником за зобов'язаннями ДП "Донецька залізниця".
Верховний суд підтвердив, що "Укрзалізниця" не є правонаступником за зобов Фото: steelarm.ua

Завдяки рішенню ВСУ законні інтереси ПАТ "Укрзалізниця" у відносинах з кредиторами ДП "Донецька залізниця" можна вважати остаточно захищеними в судовому порядку.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця вітає сьогоднішнє рішення Верховного Суду України, адже досі суди не займали єдиної позиції в цьому питанні. Водночас "Укрзалізниця" твердо стояла на тому, що до проведення інвентаризації активів і зобов'язань ДП "Донецька залізниця" та їх документування, відновлення можливості фактичного доступу до активів підприємства, в "Укрзалізниці" немає підстав відповідати за зобов'язаннями цього підприємства. Це підтверджує і закон України, прийнятий наприкінці грудня", - зазначив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун.

Верховний суд України підтвердив, що суспільство не має обов'язку відповідати за неналежне виконання своїх зобов'язань державним підприємством "Донецька залізниця", до проведення інвентаризації та оцінки майна ДП "Донецька залізниця", розташованого на території проведення антитерористичної операції.

Інвентаризація майна і його оцінка повинні бути зроблені після завершення АТО, складання і затвердження відповідних передавальних актів та вирішення питання щодо зміни розміру статутного капіталу ПАТ "Укрзалізниця". За підрахунками, сума зобов'язань ДП "Донецька залізниця" складає 4,4 млрд грн.

"Права і законні інтереси ПАТ "Укрзалізниця" у відносинах з кредиторами ДП "Донецька залізниця" можна вважати остаточно захищеними в судовому порядку незважаючи на те, що відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" саме на Верховний Суд України покладено обов'язок забезпечувати єдність судової практики, однакове застосування норм права судами", – йдеться в повідомленні.

Також ухвали Верховного Суду України від 8 лютого 2017 року дають ПАТ "Укрзалізниця" всі підстави звернутися в суди, якими були винесені рішення не на користь суспільства, з заявами про перегляд таких рішень і для подальшого повернення на користь залізниці безпідставно стягнутих коштів – 1 млрд грн.

Нагадаємо, 7 лютого Кабмін оприлюднив новий статут "Укрзалізниці" про пряме підпорядкування уряду, який передбачає формування нового складу наглядової ради компанії на конкурсній основі.

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08 02 2017 22:53
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