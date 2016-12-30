Верховний суд РФ відхилив скаргу українського політв'язня Костенка
Про це повідомив в Facebook в п'ятницю його адвокат Дмитро Сотников.
"Отже, у справі про звинувачення Костенко О.Ф. в заподіянні легкої шкоди здоров'ю співробітника БМОП "Беркут" за мотивами ідеологічної ненависті на Майдані Незалежності в 2014 році і зберіганні переробленого ствола від газового пістолета у власній квартирі всі засоби внутрішнього правового захисту вичерпані!" – повідомив він.
"Тепер ми будемо боротися тільки за умовно-дострокове звільнення і за визнання факту катувань Костенка О.Ф. співробітниками ФСБ, що може дати можливість перегляду вироку за нововиявленими обставинами", – пише адвокат.
За даними Сотникова, Українська Гельсінська спілка з прав людини вже подала скаргу до Європейського суду з прав людини на захист Костенка.
Як відомо, російська влада звинуватила Костенка в тому, що він 18 лютого 2014 року завдав тілесні ушкодження кримському співробітнику "Беркута".
Суд в окупованому Криму призначив Костенку чотири роки і два місяці тюремного ув'язнення.
Кримчанина утримують у колонії загального режиму ІК-5 в м.Кіров-Чепецьк.
Співробітники Кримського УФСБ при затриманні зламали йому руку. У серпні з'явилася інформація, що політв'язень Костенко може втратити руку, якщо не отримає необхідної медичної допомоги.
Як повідомляв iPress.ua, уповноважений з прав людини Верховної Ради України Валерія Лутковська в наступному році відвідає засуджених українських громадян, які утримуються у виправних колоніях в Сімферополі.
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