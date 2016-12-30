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Верховний суд РФ відхилив скаргу українського політв'язня Костенка

Російська влада звинуватила Костенка в тому, що він 18 лютого 2014 року завдав тілесні ушкодження кримському співробітнику "Беркута"
Верховний суд Росії відмовився прийняти касаційну скаргу у справі незаконно засудженого в РФ активіста з Криму Олександра Костенка.
Верховний суд РФ відхилив скаргу українського політв Фото: 112.ua

Про це повідомив в Facebook в п'ятницю його адвокат Дмитро Сотников.

"Отже, у справі про звинувачення Костенко О.Ф. в заподіянні легкої шкоди здоров'ю співробітника БМОП "Беркут" за мотивами ідеологічної ненависті на Майдані Незалежності в 2014 році і зберіганні переробленого ствола від газового пістолета у власній квартирі всі засоби внутрішнього правового захисту вичерпані!" – повідомив він.

"Тепер ми будемо боротися тільки за умовно-дострокове звільнення і за визнання факту катувань Костенка О.Ф. співробітниками ФСБ, що може дати можливість перегляду вироку за нововиявленими обставинами", – пише адвокат.

За даними Сотникова, Українська Гельсінська спілка з прав людини вже подала скаргу до Європейського суду з прав людини на захист Костенка.

Як відомо, російська влада звинуватила Костенка в тому, що він 18 лютого 2014 року завдав тілесні ушкодження кримському співробітнику "Беркута".

Суд в окупованому Криму призначив Костенку чотири роки і два місяці тюремного ув'язнення.

Кримчанина утримують у колонії загального режиму ІК-5 в м.Кіров-Чепецьк.

Співробітники Кримського УФСБ при затриманні зламали йому руку. У серпні з'явилася інформація, що політв'язень Костенко може втратити руку, якщо не отримає необхідної медичної допомоги.

Як повідомляв iPress.ua, уповноважений з прав людини Верховної Ради України Валерія Лутковська в наступному році відвідає засуджених українських громадян, які утримуються у виправних колоніях в Сімферополі.

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30 12 2016 20:24
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