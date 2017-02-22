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Російський Верховний суд звільнив політв'язня Ільдара Дадіна

Суд також визнав право Дадіна на реабілітацію після скасування вироку
Верховний суд Росії ухвалив скасувати вирок політв'язню Ільдару Дадіну і звільнити його з колонії.
Російський Верховний суд звільнив політв Фото: facebook.com/masha.ryabikova

Суд підтримав клопотання Генпрокуратури, представник якої заявив, що в діях Дадіна був відсутній склад злочину. Суд також визнав право Дадіна на реабілітацію після скасування вироку, повідомляє "Медіазона".

Сам Дадін не був присутній на засіданні і брав участі в процесі по відеозв'язку.

Раніше Конституційний суд зажадав переглянути вирок Дадіну, оскільки кримінальну справу проти нього порушили на основі рішень суду за адміністративні порушення, які не набули чинності. Саму статтю 212.1 КК РФ суд визнав відповідною Конституції, відхиливши скаргу Дадіна, який просив її скасувати.

Ільдар Дадін став першим у Росії засудженим за кримінальною статтею про повторні порушення на мітингах. Йому дали два з половиною роки колонії, термін ув'язнення Дадіна закінчувався в липні 2017 року.

Визнано політв'язнем, оскільки кримінальне переслідування здійснюється винятково в зв'язку з насильницьким здійсненням права на свободу зборів, за звинуваченням у правопорушенні, подія якого була відсутня, з порушенням права на справедливий судовий розгляд і застосуванням непропорційного осудному вчинку утримання під вартою.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ заявляють, що в анексованому Росією Криму незаконно утримуються 27 громадян України.

 
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22 02 2017 11:39
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