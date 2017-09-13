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Верховний суд США дозволив Трампу блокувати в'їзд біженців у країну

Заборона на в'їзд до США стосується деяких людей з Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену
Верховний суд США підтримав запит адміністрації президента США про продовження заборони на в'їзд щодо більшості біженців згідно з міграційним указом Дональда Трампа.
Верховний суд США дозволив Трампу блокувати в Дональд Трамп. Фото: соцмережі

Без коментарів суд заблокував постанову Федерального апеляційного суду, яка звільняла б біженців, які мають договірне зобов'язання від організації з переселення, від заборони на в'їзд, визнавши цю заборону законною.

Таке рішення стосуватиметься приблизно 24 000 осіб, -  повідомляє CNN.

Як відомо, заборона на в'їзд до США стосується деяких людей з Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.

"Рішення Верховного Суду дає Трампу часткову перемогу, оскільки Верховний суд готується до головного слухання у жовтні щодо конституційності суперечливого указу Трампа, яким заборонено людям із шести переважно мусульманських країн в'їзд (у США) та накладено обмеження щодо приймання біженців", - відзначає Reuters.

Очікується, що суд має прийняте остаточне рішення щодо законності міграційного указу 10 жовтня.

Нагадаємо, що Федеральний суд в американському місті Гонолулу (штат Гаваї) 15 березня наклав тимчасову заборону на виконання нового міграційного указу Дональда Трампа в масштабах всієї країни.

Як повідомлялось, Трамп в понеділок 6 березня підписав новий закон про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян низки мусульманських країн.

П'ять американських штатів подали позови, оскарживши конституційність нового указу президента Трампа, яким призупиняється в'їзд в США громадян декількох країн, де більшість населення складають мусульмани.

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13 09 2017 10:21
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