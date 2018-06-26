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Верховний суд США схвалив антиміграційний указ Трампа

Суд встановив, що заборона на в'їзд для громадян деяких країн не є дискримінацією на релігійному ґрунті та не порушує конституцію країни
Верховний суд США у вівторок, 26 червня, визнав правочинним антиміграційний указ президента Дональда Трампа, яким було заборонено в'їзд у країну громадянам кількох переважно мусульманських країн.
Верховний суд США схвалив антиміграційний указ Трампа Фото: cnn.com

Ініціативу Трампа підтримали п'ятеро суддів, четверо висловилися проти, повідомляє DW.

Суд встановив, що ця заборона не є дискримінацією на релігійному ґрунті та не порушує конституцію країни.

"Ми не висловлюємо поглядів щодо правильності політики", – зазначив голова суду Джон Робертс.

Він додав, що уряд достатньо обґрунтував заборону міркуваннями нацбезпеки, указ видано в рамках повноважень виконанвчої влади, а також що прийняти його міг будь-який президент.

Рішення Верховного суду означає, що втрачають чинність ухвали судів нижчих інстанцій, які блокували цей указ.

"Верховний суд підтримав заборону на в’їзд. Вау!", – написав Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, перший антиміграційний указ Трампа, підписаний одразу після його вступу на посаду в січні 2017 року, заблокували судді. Другий антиміграційний указ Трамп підписав у березні 2017 року, однак він теж став предметом судової тяганини. У червні того ж року Верховний суд США частково дозволив його застосування терміном на 90 днів. Після того, як указ втратив чинність, у вересні Трамп підписав ще один, уже третій варіант заборони, але в жовтні він був також заблокований.

Згідно з останнім указом, в'їзд в США заборонено більшості громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену. Трамп аргументував необхідність цієї заборони міркуваннями нацбезпеки.

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26 06 2018 19:28
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