Верховний суд США схвалив антиміграційний указ Трампа
Ініціативу Трампа підтримали п'ятеро суддів, четверо висловилися проти, повідомляє DW.
Суд встановив, що ця заборона не є дискримінацією на релігійному ґрунті та не порушує конституцію країни.
"Ми не висловлюємо поглядів щодо правильності політики", – зазначив голова суду Джон Робертс.
Він додав, що уряд достатньо обґрунтував заборону міркуваннями нацбезпеки, указ видано в рамках повноважень виконанвчої влади, а також що прийняти його міг будь-який президент.
Рішення Верховного суду означає, що втрачають чинність ухвали судів нижчих інстанцій, які блокували цей указ.
"Верховний суд підтримав заборону на в’їзд. Вау!", – написав Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, перший антиміграційний указ Трампа, підписаний одразу після його вступу на посаду в січні 2017 року, заблокували судді. Другий антиміграційний указ Трамп підписав у березні 2017 року, однак він теж став предметом судової тяганини. У червні того ж року Верховний суд США частково дозволив його застосування терміном на 90 днів. Після того, як указ втратив чинність, у вересні Трамп підписав ще один, уже третій варіант заборони, але в жовтні він був також заблокований.
Згідно з останнім указом, в'їзд в США заборонено більшості громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену. Трамп аргументував необхідність цієї заборони міркуваннями нацбезпеки.
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