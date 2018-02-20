Верховний суд США відмовився посилити контроль за обігом зброї
Голос Америки зазначає, що рішення суду наголошує на його небажанні включитися в суперечки про контроль над обігом зброї, які знову загострила низка епізодів з масовою стріляниною, в тому числі - недавня трагедія в школі у Флориді.
Судді також відмовилися розглянути іншу справу про зброю, в якій Національна стрілецька асоціація спробувала оскаржити відмову Каліфорнії знизити мита на продаж зброї, виділивши частину цих коштів на боротьбу з нелегальною зброєю.
Організації, що виступають на захист права на зброю, і власники зброї, спробували оскаржити правило про період очікування, наполягали, що воно порушує їх право на володіння зброєю, гарантоване Другою поправкою до Конституції. Позивачі вимагали скасування періоду очікування не для всіх, а тільки для тих громадян, які раніше вже володіли зброєю і пройшли перевірку біографії.
Верховний суд не брався за великі справи про зброю з того часу, як виніс дві важливі постанови з цього питання в 2008 і 2010 рр., що встановлюють право громадян на володіння зброєю і самооборону.
Як повідомлялося, напередодні президент США Дональд Трамп підтримав удосконалення перевірок при придбанні зброї. Це сталося через дві дні після стрільби в школі у Флориді, в результаті якої загинули 17 осіб.
Раніше Трамп заявив, що ФБР не запобігло стрілянині у Флориді через розслідування "російської справи".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків