Верховний суд США відмовився посилити контроль за обігом зброї

Противники законопроекту стверджують, що він порушує їх право на володіння зброєю, гарантоване Другою поправкою до Конституції

Верховний суд США у вівторок відхилив позов проти введеного в Каліфорнії правила про 10-денний період очікування при купівлі зброї, що покликане запобігти імпульсивному насильству і самогубству.

Голос Америки зазначає, що рішення суду наголошує на його небажанні включитися в суперечки про контроль над обігом зброї, які знову загострила низка епізодів з масовою стріляниною, в тому числі - недавня трагедія в школі у Флориді.

Судді також відмовилися розглянути іншу справу про зброю, в якій Національна стрілецька асоціація спробувала оскаржити відмову Каліфорнії знизити мита на продаж зброї, виділивши частину цих коштів на боротьбу з нелегальною зброєю.

Організації, що виступають на захист права на зброю, і власники зброї, спробували оскаржити правило про період очікування, наполягали, що воно порушує їх право на володіння зброєю, гарантоване Другою поправкою до Конституції. Позивачі вимагали скасування періоду очікування не для всіх, а тільки для тих громадян, які раніше вже володіли зброєю і пройшли перевірку біографії.

Верховний суд не брався за великі справи про зброю з того часу, як виніс дві важливі постанови з цього питання в 2008 і 2010 рр., що встановлюють право громадян на володіння зброєю і самооборону.

Як повідомлялося, напередодні президент США Дональд Трамп підтримав удосконалення перевірок при придбанні зброї. Це сталося через дві дні після стрільби в школі у Флориді, в результаті якої загинули 17 осіб.

Раніше Трамп заявив, що ФБР не запобігло стрілянині у Флориді через розслідування "російської справи".