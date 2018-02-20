Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Верховний суд США відмовився посилити контроль за обігом зброї

Противники законопроекту стверджують, що він порушує їх право на володіння зброєю, гарантоване Другою поправкою до Конституції
Верховний суд США у вівторок відхилив позов проти введеного в Каліфорнії правила про 10-денний період очікування при купівлі зброї, що покликане запобігти імпульсивному насильству і самогубству.
Верховний суд США відмовився посилити контроль за обігом зброї Фото: 24tv.ua

Голос Америки зазначає, що рішення суду наголошує на його небажанні включитися в суперечки про контроль над обігом зброї, які знову загострила низка епізодів з масовою стріляниною, в тому числі - недавня трагедія в школі у Флориді.

Судді також відмовилися розглянути іншу справу про зброю, в якій Національна стрілецька асоціація спробувала оскаржити відмову Каліфорнії знизити мита на продаж зброї, виділивши частину цих коштів на боротьбу з нелегальною зброєю.

Організації, що виступають на захист права на зброю, і власники зброї, спробували оскаржити правило про період очікування, наполягали, що воно порушує їх право на володіння зброєю, гарантоване Другою поправкою до Конституції. Позивачі вимагали скасування періоду очікування не для всіх, а тільки для тих громадян, які раніше вже володіли зброєю і пройшли перевірку біографії.

Верховний суд не брався за великі справи про зброю з того часу, як виніс дві важливі постанови з цього питання в 2008 і 2010 рр., що встановлюють право громадян на володіння зброєю і самооборону.

Як повідомлялося, напередодні президент США Дональд Трамп підтримав удосконалення перевірок при придбанні зброї. Це сталося через дві дні після стрільби в школі у Флориді, в результаті якої загинули 17 осіб.

Раніше Трамп заявив, що ФБР не запобігло стрілянині у Флориді через розслідування "російської справи".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2018 23:26
ТЕГИ: США, зброя
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.