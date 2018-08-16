Верховний суд суттєво уточнив кваліфікацію справ про сприяння тероризму

Для притягнення особи до відповідальності за сприяння тероризму не потрібно рішення органів влади про визнання діяльності "ДНР" терористичною

Для притягнення особи до відповідальності за сприяння тероризму не потрібно рішення органів влади про визнання діяльності "ДНР" терористичною.

Таке рішення ухвалила сьогодні колегія суддів другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на сайті "Судова влада", відповідну постанову від 5 липня 2018 року ВР ухвалила, розглядаючи касаційну скаргу прокурора на ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 10 травня 2017 року у кримінальному провадженні за звинуваченням уродженки Російської Федерації М. у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України (сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності).

Згідно з вироком Дзержинського міського суду Донецької області від 15 лютого 2017 громадянку М. визнано винною в тому, що вона з метою сприяння учасникам злочинної організації встановила контакт з особою, що перебувала у Горлівці Донецької області, та передавала цій особі інформацію розвідувального характеру про підрозділи Збройних сил України, розташовані в Торецьку і його околицях.

Орган досудового розслідування М. пред'явив обвинувачення за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (інше сприяння діяльності терористичній організації), однак суд першої інстанції перекваліфікував її дії на ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України (заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій шляхом надання інформації), мотивуючи це відсутністю будь-якого рішення суду або нормативного акта, яким так звана "ДНР" визнана терористичною організацією. З такою аргументацією погодився і Апеляційний суд Донецької області, залишивши вирок місцевого суду без змін.

"Однак, на думку ВС, Апеляційний суд не врахував наступного. Поняття терористичної організації визначено в ст. 1 закону України "Про боротьбу з тероризмом", а також ст. 28 Кримінального кодексу України. Терористична організація виокремлена як вид злочинної організації за спеціальною метою здійснення терористичної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Так, якщо в кримінальному провадженні виявлені ознаки терористичної організації і відповідної мети її діяльності, таке визнання здійснюється судом у конкретному провадженні на підставі наявних матеріалів.

"Існування окремого судового рішення, рішення органу законодавчої або виконавчої влади про визнання діяльності терористичною для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 258-3 Кримінального кодексу України не потрібна", - наголошується в постанові Верховного суду.

Крім того, ВС наголошує на тому, що Апеляційний суд Донецької області залишив без уваги те, що діяльність "ДНР" як терористичної організації підтверджується заявами Верховної Ради України та її зверненнями до міжнародних організацій, національних парламентів держав світу тощо.

ВС скасував постанову Апеляційного суду і призначив новий розгляд справи М. в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, співробітники військової контррозвідки зі складу ООС затримали контрактника ЗСУ, який раніше працював на "ДНР", зокрема, виявляв і затримував патріотично налаштованих громадян України в Донецькій області.