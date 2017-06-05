Верховний Суд України зупинив виконання рішень щодо банку "Михайлівський"

Верховний Суд України зупинив виконання судових рішень, які винесені не на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у справі про передачу фінансовій компанії "Плеяда" кредитного портфелю банку "Михайлівський".

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Зупинити виконання постанови Окружного адміністративного суду Києва від 10 серпня 2016 року, ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 29 вересня 2016 року, ухвали Вищого адміністративного суду України від 12 січня 2017 року до розгляду справи Верховним Судом України", – йдеться в Ухвалі ВСУ від 19 квітня.

Як наголошується, зупинені рішення судів були прийняті за позовом "Плеяди" до Фонду гарантування, уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в банку Юрія Ірклієнка, який визнав нікчемним договір факторингу, що був укладений між банком та фінансовою компанією 19 травня 2016 року. Згідно з ним кредитний портфель банку передавався "Плеяді".

"За таких обставин, Фонд гарантування повідомляє про те, що ТОВ "ФК "Фагор" та так звані "партнери" цієї фінансової установи безпідставно та протиправно стягували та продовжують стягувати грошові кошти з фізичних осіб – позичальників банку "Михайлівський" за раніше укладеними з банком кредитними договорами", – йдеться в повідомленні.

"Таким чином, єдиним законним кредитором за кредитами, наданими фізичним особам, був та залишається банк "Михайлівський". Тільки платежі на його користь направляються на погашення існуючої заборгованості фізичних осіб за кредитами", – повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, 23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

Прокуратура Києва розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

Національний банк оцінює завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки у розмірі 23 млрд грн.