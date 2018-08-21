Верховний суд відхилив скаргу НАБУ щодо догани главі САП Холодницькому
У рішенні Верховного суду зазначено, що в судовому порядку підлягають оскарженню ті рішення КДКП, які прийнято за результатами дисциплінарного провадження, і право на таке оскарження має лише прокурор як суб'єкт цього дисциплінарного провадження, діяльність якого оскаржується, повідомили у прес-службі ВС.
Також суд пояснив, що згідно з чинним законодавством НАБУ в разі незгоди з рішенням КДКП, ухваленим за результатами розгляду скарги Бюро, може за наявності дозволу КДКП оскаржити таке рішення лише до Вищої ради правосуддя. НАБУ також може подати апеляційну скаргу на це рішення до Великої Палати Верховного Суду.
Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав наказ про оголошення догани главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими