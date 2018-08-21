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Верховний суд відхилив скаргу НАБУ щодо догани главі САП Холодницькому

Верховний суд відмовився за позовом НАБУ відкривати провадження
Верховний суд відхилив скаргу Національного антикорупційного бюро на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо догани голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.
Верховний суд відхилив скаргу НАБУ щодо догани главі САП Холодницькому Фото: unian.ua

У рішенні Верховного суду зазначено, що в судовому порядку підлягають оскарженню ті рішення КДКП, які прийнято за результатами дисциплінарного провадження, і право на таке оскарження має лише прокурор як суб'єкт цього дисциплінарного провадження, діяльність якого оскаржується, повідомили у прес-службі ВС.

Також суд пояснив, що згідно з чинним законодавством НАБУ в разі незгоди з рішенням КДКП, ухваленим за результатами розгляду скарги Бюро, може за наявності дозволу КДКП оскаржити таке рішення лише до Вищої ради правосуддя. НАБУ також може подати апеляційну скаргу на це рішення до Великої Палати Верховного Суду.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав наказ про оголошення догани главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

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21 08 2018 20:23
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