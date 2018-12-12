Верховний Суд відмовився позбавляти водійських прав Шуфрича-молодшого

У серпні 2017 року Нестор Шуфрич збив пішохода, але отримав умовний термін без позбавлення прав

Верховний Суд відмовився позбавити права керування транспортом на 3 роки сина депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича (фракція "Опозиційний блок") Нестора, який на автомобілі збив чоловіка на вулиці Шота Руставелі в Києві 26 серпня 2017 року.

Постанова Верховного Суду була винесена 4 грудня, інформують "Українські Новини".

Прокуратура наполягала на тому, щоб скасувати вирок суду першої інстанції й ухвалу суду апеляційної інстанції та призначити новий розгляд у суді першої інстанції у зв'язку з невідповідністю призначеного Шуфричу покарання тяжкості вчиненого кримінального злочину і особі засудженого через непризначення йому додаткового покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами.

Верховний Суд залишив чинним вирок Печерського районного суду Києва від 28 грудня 2017 року і рішення Апеляційного суду Києва від 15 березня 2018 щодо Шуфрича, а касаційну скаргу прокурора без задоволення.

Нагадаємо, що в серпні 2017 року син Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля, збив чоловіка на вулиці Шота Руставелі в Києві. Наприкінці грудня 2017 року суд засудив його до 3 років в'язниці умовно.