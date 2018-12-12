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Верховний суд відмовився відкривати справу про скасування законів про "євробляхи"

Суд не буде відкривати справу про скасування законів про "євробляхи"
Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі щодо оскарження законів про оподаткування та розмитнення авто на іноземній реєстрації.
Верховний суд відмовився відкривати справу про скасування законів про "євробляхи" Фото: gettyimages.com

Так, суд відмовив у відкритті провадження у справі за позовом ГО "Бюро добрих справ" до президента України та Верховної Ради про визнання протиправними прийняття законопроектів "Про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" та "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України", визнання цих нормативно-правових актів незаконними та скасування їх, йдеться у повідомленні на офіційному сайті Верховного суду.

Позивач стверджував, що законопроекти ухвалено з порушенням регламенту ВР. На думку позивача, президент мав накласти вето на вказані законопроекти, проте підписав їх.

Верховний Суд дійшов висновку, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на спори про визнання протиправними дій чи бездіяльності, скасування законопроектів, якщо було порушено встановлену Конституцією процедуру їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Суд зауважив, що Верховна Рада при розгляді та прийнятті законів не виконує владних управлінських функцій, а реалізовує свої повноваження щодо законодавчої діяльності. Це стосується і повноважень президента щодо підписання законів, прийнятих Верховною Радою.

Суд роз’яснив, що розгляд справи про відповідність Конституції законів України, якщо була порушена встановлена Конституцією процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності, віднесено до повноважень Конституційного Суду.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави.  Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

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12 12 2018 14:42
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