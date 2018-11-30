Верховний суд визнав незаконним звільнення судді Татькова

Касаційний адміністративний суд Верховного суду задовольнив позов екс-судді Вищого господарського суду Віктора Татькова до Верховної Ради щодо визнання незаконною постанови щодо звільнення його з посади судді.

Таке рішення було ухвалено на засіданні 30 листопада, повідомив "Українській правді" адвокат Татькова Павло Попков.

"Позов задоволено… Про поновлення на посаді не йдеться, йдеться тільки формально про те, що постанова скасована. Більш того, рішення не набрало чинності, Верховна Рада подасть апеляційну скаргу", – зазначив адвокат.

За його словами, таке рішення "було очікуваним, адже аналогічні постанови Верховної Ради вже були скасовані в суді".

Попков наполягає, що парламент голосував за звільнення Татькова з посади з порушенням регламенту Верховної Ради, з порушенням порядку голосування, з порушенням правил про особисте голосування, тобто "кнопкодавством".

Татьков, за словами захисника, подав позов, щоб "відновити порушені права". Наразі у Верховної Ради є 30 днів для подання апеляції.

На питання, чи можна буде говорити про фактичне поновлення на посаді, якщо рішення суду набуде чинності, Попков відповів, що питання є дискусійним. Він додав, що суд, в якому працював Татьков, наразі розформований.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура оголосила в розшук підозрюваного в незаконному розподілі справ колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Як відомо, 29 вересня Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, оскільки він підпадає під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

18 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру Татькову і судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ. При цьому захист Татькова повідомив, що він виїхав на лікування за кордон.

Татьков та Ємельянов - вихідці з Донецької області. За даними ЗМІ, за часів Віктора Януковича вони створювали систему "донецького правосуддя" в київських судах.