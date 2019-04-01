Верховний Суд визнав незаконними перевірки переселенців для отримання соцвиплат
"Касаційну скаргу Кабінету Міністрів України залишити без задоволення. Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 29 червня 2017 року і постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 4 липня 2018 залишити без змін", - йдеться в постанові Верховного Суду від 20 грудня 2018 року у справі №826/12123/16, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У поясненні йдеться, що колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що положення пунктів 7, 8, 9, 13 "Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" і "Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат переселенцям за місцем їх фактичного проживання/перебування ", які затверджені постановою Кабміну №365 від 8 червня 2016 і абзац 10 пункту 1 постанови Кабміну "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" №637 від 5 листопада 2014 року слід визнати недійсними, оскільки останні не відповідають правовим актам вищої юридичної сили.
Крім того, в документі йдеться, що касаційна скарга не містить належних і обґрунтованих доводів, які спростовували б наведений висновок суду. У ній також не вказано інші міркування, що не були предметом перевірки апеляційного суду і щодо яких не наведені мотиви відхилення такого аргументу.
Нагадаємо, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не виплачують українські пенсії і соцвиплати. Щоб їх отримати, жителям необхідно виїхати на контрольовану Україною територію і постійно там проживати. На практиці ж частина жителів "ДНР" і "ЛНР" лише реєструється в Україні, але жити повертається назад.
8 червня 2016 року Кабмін затвердив новий порядок призначення соцвиплат переселенцям і контролю за місцем їх фактичного перебування. Кабмін встановив здійснення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення перевірки наведених у довідці про зарахування переселенців на облік відомостей про фактичне місце проживання і складання акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї переселенців. Згідно з постановою, така перевірка проводиться тільки щодо тих переселенців, які отримують соцвиплати, субсидії і пільги.
Після цього низка громадських організацій, а також приватних осіб подали позови про скасування цієї постанови і визнання дискримінаційними низки положень документа. Окружний адміністративний суд Києва визнав ці положення документа незаконними. Потім Кабмін подав апеляційну скаргу на це рішення, але Київський апеляційний адмінсуд не задовольнив її. У зв'язку з чим Кабмін подав касаційну скаргу.
Раніше переселенці зобов'язані були раз на півроку продовжувати відповідну довідку. Після скасування цього обов'язку СБУ і Мінсоцполітики вирішили перевірити, чи законно біженці отримують соцвиплати, і припинили нараховувати гроші 450 тисячам осіб. Пізніше виплати були відновлені 80 тисячам переселенців, які довели, що отримують їх законно.
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