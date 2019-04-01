Верховний Суд визнав незаконними перевірки переселенців для отримання соцвиплат

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав незаконними дві постанови Кабінету Міністрів, що стосуються перевірки внутрішніх переселенців для отримання соціальних виплат.

"Касаційну скаргу Кабінету Міністрів України залишити без задоволення. Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 29 червня 2017 року і постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 4 липня 2018 залишити без змін", - йдеться в постанові Верховного Суду від 20 грудня 2018 року у справі №826/12123/16, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У поясненні йдеться, що колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що положення пунктів 7, 8, 9, 13 "Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" і "Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат переселенцям за місцем їх фактичного проживання/перебування ", які затверджені постановою Кабміну №365 від 8 червня 2016 і абзац 10 пункту 1 постанови Кабміну "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" №637 від 5 листопада 2014 року слід визнати недійсними, оскільки останні не відповідають правовим актам вищої юридичної сили.

Крім того, в документі йдеться, що касаційна скарга не містить належних і обґрунтованих доводів, які спростовували б наведений висновок суду. У ній також не вказано інші міркування, що не були предметом перевірки апеляційного суду і щодо яких не наведені мотиви відхилення такого аргументу.

Нагадаємо, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей не виплачують українські пенсії і соцвиплати. Щоб їх отримати, жителям необхідно виїхати на контрольовану Україною територію і постійно там проживати. На практиці ж частина жителів "ДНР" і "ЛНР" лише реєструється в Україні, але жити повертається назад.

8 червня 2016 року Кабмін затвердив новий порядок призначення соцвиплат переселенцям і контролю за місцем їх фактичного перебування. Кабмін встановив здійснення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення перевірки наведених у довідці про зарахування переселенців на облік відомостей про фактичне місце проживання і складання акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї переселенців. Згідно з постановою, така перевірка проводиться тільки щодо тих переселенців, які отримують соцвиплати, субсидії і пільги.

Після цього низка громадських організацій, а також приватних осіб подали позови про скасування цієї постанови і визнання дискримінаційними низки положень документа. Окружний адміністративний суд Києва визнав ці положення документа незаконними. Потім Кабмін подав апеляційну скаргу на це рішення, але Київський апеляційний адмінсуд не задовольнив її. У зв'язку з чим Кабмін подав касаційну скаргу.

Раніше переселенці зобов'язані були раз на півроку продовжувати відповідну довідку. Після скасування цього обов'язку СБУ і Мінсоцполітики вирішили перевірити, чи законно біженці отримують соцвиплати, і припинили нараховувати гроші 450 тисячам осіб. Пізніше виплати були відновлені 80 тисячам переселенців, які довели, що отримують їх законно.