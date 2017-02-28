Верховний Суд закрив усі справи щодо Іванющенка, - Луценко

Верховний Суд ухвалив рішення закрити всі справи, пов'язані з колишнім народним депутатом Юрієм Іванющенком.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні дізнався, що Верховний Суд без попередження прокуратури ухвалив рішення закрити всі справи щодо Іванющенка", - написав він.

Генпрокурор підкреслив, що рішення ухвалене перед продовженням санкцій Євросоюзу щодо заарештованих активів президента-втікача Віктора Януковича і його соратників.

"У мене є багато емоцій і не менше аргументів проти цього рішення. Але єдиний вихід - якнайшвидше змінити склад ВСУ", - резюмував генпрокурор.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Генпрокуратура склала повідомлення про підозру колишньому народному депутату України та двом його спільникам за фактом заволодіння часткою у статутному фонді ТОВ "Промринок" (ринок "7-й кілометр в Одесі). У повідомленні ГПУ особи підозрюваних не вказані, проте 22 вересня генпрокурор Юрій Луценко говорив, що це колишній нардеп Юрій Іванющенко, його бізнес-партнер Іван Аврамов і екс-директор ринку Олег Гресь.

У 2010 році акції ТОВ "Промтоварний ринок" (неофіційна назва ринок "7-й кілометр") перейшли у власність Іванющенка та Аврамова.

З 21 лютого 2015 року щодо Іванющенка розслідується справа про незаконне збагачення на суму 72 млн швейцарський франків і організацію розкрадання 170 млн гривень держкоштів, отриманих від продажу квот Японії на викиди парникових газів. Іванющенко зараз зі змінним успіхом оскаржує в судах законність порушення цієї справи.