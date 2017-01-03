Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Верховний суд звинувачує прокуратуру в закритті справи Іванющенка

Кримінальні провадження закрили через бездіяльність
Верховний Суд України відхилив звинувачення генерального прокурора Юрія Луценка, який напередодні заявив, що ВСУ без повідомлення прокуратури ухвалив рішення закрити всі справи проти Юрія Іванющенка.
Верховний суд звинувачує прокуратуру в закритті справи Іванющенка Юрій Іванющенко. Фото: Укрінформ

У коментарі суду сказано, що слідство висунуло підозру Іванющенкові ще в грудні 2014 року. По закінченню відведеного на слідство терміну захист "регіонала" подав позов до суду зі скаргою на бездіяльність органів прокуратури, які зволікали з передачею справи в суд. Суддя визнав клопотання обґрунтованим і прийняв рішення, яке наказує закрити кримінальне провадження.

У червні 2016 року Апеляційний суд Києва відмовив прокуратурі у відкритті апеляційного провадження, а в січні 2017 року касацію відхилив і Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Після цього Генпрокуратура звернулася до Верховного Суду із заявою про перегляд у зв'язку з неоднаковим застосуванням одних і тих самих норм статті 307 (рішення слідчого судді за результатами розгляду скарги) і статті 399 (відмова у відкритті апеляційного провадження) Кримінального процесуального кодексу.

16 лютого 2017 року Колегія Судової палати у кримінальних справах ВСУ вирішила, що заява Генпрокуратури не має підстав. Рішення про допуск справи до провадження ухвалювали без прокурора, оскільки це не передбачено КПК.

"Тож Верховний Суд України рішення про Іванющенка Ю.В., по суті, не переглядав і, відповідно, не приймав рішення про закриття кримінального провадження щодо нього, а тому поширена про це питання інформація не відповідає дійсності", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, що Верховний Суд ухвалив рішення закрити всі справи, пов'язані з колишнім народним депутатом Юрієм Іванющенком.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 03 2017 13:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.