Верховний суд звинувачує прокуратуру в закритті справи Іванющенка
У коментарі суду сказано, що слідство висунуло підозру Іванющенкові ще в грудні 2014 року. По закінченню відведеного на слідство терміну захист "регіонала" подав позов до суду зі скаргою на бездіяльність органів прокуратури, які зволікали з передачею справи в суд. Суддя визнав клопотання обґрунтованим і прийняв рішення, яке наказує закрити кримінальне провадження.
У червні 2016 року Апеляційний суд Києва відмовив прокуратурі у відкритті апеляційного провадження, а в січні 2017 року касацію відхилив і Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Після цього Генпрокуратура звернулася до Верховного Суду із заявою про перегляд у зв'язку з неоднаковим застосуванням одних і тих самих норм статті 307 (рішення слідчого судді за результатами розгляду скарги) і статті 399 (відмова у відкритті апеляційного провадження) Кримінального процесуального кодексу.
16 лютого 2017 року Колегія Судової палати у кримінальних справах ВСУ вирішила, що заява Генпрокуратури не має підстав. Рішення про допуск справи до провадження ухвалювали без прокурора, оскільки це не передбачено КПК.
"Тож Верховний Суд України рішення про Іванющенка Ю.В., по суті, не переглядав і, відповідно, не приймав рішення про закриття кримінального провадження щодо нього, а тому поширена про це питання інформація не відповідає дійсності", - йдеться в коментарі.
Нагадаємо, що Верховний Суд ухвалив рішення закрити всі справи, пов'язані з колишнім народним депутатом Юрієм Іванющенком.
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