Версія про навмисний підпал сухої трави в Чорнобильській зоні поки не підтвердилася, - ДержНС

Версія про загорання сухої трави в Чорнобильській зоні відчуження через навмисний підпал поки не підтвердилася.

Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не підтвердилася. Поки немає", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи підтвердилася версія про навмисний підпал.

Разом з цим він додав, що розслідуванням займаються органи Національної поліції.

Нагадаємо, що 5 червня о 10:10 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку та пропускний режим, повідомляє поліція.

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та загоряння.