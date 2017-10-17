Вертолітний майданчик Януковича не звільнять, поки його не охоронятиме держструктура

На даний момент в будівлі вертолітного майданчика знаходиться близько десяти активістів

Націоналісти будуть залишатися в будівлі вертолітного майданчика в Києві, поки його не охоронятимуть співробітники держохорони, заявив депутат Київради від фракції ВО Свобода Володимир Назаренко.

"Поки законна влада не візьме це приміщення під свій контроль, відповідні структури, наприклад, управління держохорони", - пояснив він, пише "Укрінформ".

За словами Назаренка, до появи націоналістів об'єкт знаходився під охороною приватної фірми, у якої є домовленості з компанією Амадеус Ко, пов'язаною з екс-президентом України Віктором Януковичем.

Відзначається, що на даний момент в будівлі вертолітного майданчика знаходиться близько десяти активістів.

Нагадаємо, 28 грудня 2010 року Київрада ухвалила рішення № 525/5337, згідно з яким ТОВ "Амадеус Ко" отримало в оренду на 25 років земельні ділянки площею 2,18 га. "Амадеус Ко" виступало замовником будівництва вертолітного майданчика для тодішнього президента України Віктора Януковича.

28 лютого 2017 Верховний Суд України задовольнив заяву ГПУ та скасував незаконні судові рішення, якими з держбюджету України було безпідставно стягнуто на користь ТОВ "Амадеус Ко" понад 66 млн грн бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

4 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва за поданням ГПУ виніс рішення про накладення арешту та заборону користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га та розташовані на цих ділянках об'єкти нерухомості так званого "Вертолітного майданчика Януковича", власником якої є ТОВ "Амадеус Ко".

Вчора, 16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" заявили, що взяли будівлю вертолітного майданчика під свій контроль.

Президент України Петро Порошенко, в свою чергу, вважає дії націоналістів абсолютно неприйнятними.