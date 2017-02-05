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"Вертольоти Росії" зазнають збитків без українських двигунів

Російські заводи могли б виготовляти більше гелікоптерів, якби не припинення постачань двигунів запорізького заводу "Мотор-Січ"
Фінансові результати російського холдингу "Вертольоти Росії" стрімко погіршилися. Прибуток зменшився втричі. Експерти кажуть про ефект від зупинки постачання українських двигунів.
"Вертольоти Росії" зазнають збитків без українських двигунів Фото: ria.ru

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Холдинг "Вертольоти Росії" минулого року показав зниження виторгу на 2,5% – до 214 млрд. руб. Прибуток скоротився майже втричі – з 42,2 млрд. до 16,2 млрд. руб.

Аналітичний показник EBITDA впав з 65,5 млрд. до 40,9 млрд. руб., а рентабельність за EBITDA склала 19% проти 29,8%. При цьому поставки гелікоптерів продовжують зменшуватися – на 10,8% – до 189 машин (у 13 країн). Портфель замовлень на кінець 2016 року скоротився майже на 20% – до 396 млрд. руб.

Новий гендиректор холдингу Андрій Богинський, який посів цю посаду в кінці січня, пояснив зниження ряду фінансових показників "стагнацією глобального ринку вертолітної техніки". На його думку, мова йде про падіння попиту як на російську, так і на зарубіжну продукцію. 

Однак, на думку експерта порталу Aviation Explorer Володимира Карнозова, погіршення показників "Вертольотів Росії" пов'язано не тільки з ринковою кон'юнктурою. Вітчизняні заводи могли поставити замовникам більше вертольотів, якби не припинення поставок двигунів сімейства ТВ3-117 з запорізького заводу "Мотор-Січ", що відбулося за рішенням уряду в Києві.

До конфлікту Києва та Москви "Мотор-Січ" постачав до РФ близько 600 двигунів. Ними комплектувалася переважна більшість Мі-8/17, Мі-28 та Ка-27/31 (всі з урахуванням двигунів, зібраних із застосуванням українських комплектів на заводі ім. Климова в Санкт-Петербурзі). 

"Виробництво альтернативних двигунів ВК2500 і ТВ7-117В зростає, проте воно поки не повністю покриває провал", – стверджує експерт.

Нагадаємо, минулого 2016 року найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія.

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02 05 2017 22:30
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