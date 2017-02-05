"Вертольоти Росії" зазнають збитків без українських двигунів

Російські заводи могли б виготовляти більше гелікоптерів, якби не припинення постачань двигунів запорізького заводу "Мотор-Січ"

Фінансові результати російського холдингу "Вертольоти Росії" стрімко погіршилися. Прибуток зменшився втричі. Експерти кажуть про ефект від зупинки постачання українських двигунів.

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Холдинг "Вертольоти Росії" минулого року показав зниження виторгу на 2,5% – до 214 млрд. руб. Прибуток скоротився майже втричі – з 42,2 млрд. до 16,2 млрд. руб.

Аналітичний показник EBITDA впав з 65,5 млрд. до 40,9 млрд. руб., а рентабельність за EBITDA склала 19% проти 29,8%. При цьому поставки гелікоптерів продовжують зменшуватися – на 10,8% – до 189 машин (у 13 країн). Портфель замовлень на кінець 2016 року скоротився майже на 20% – до 396 млрд. руб.

Новий гендиректор холдингу Андрій Богинський, який посів цю посаду в кінці січня, пояснив зниження ряду фінансових показників "стагнацією глобального ринку вертолітної техніки". На його думку, мова йде про падіння попиту як на російську, так і на зарубіжну продукцію.

Однак, на думку експерта порталу Aviation Explorer Володимира Карнозова, погіршення показників "Вертольотів Росії" пов'язано не тільки з ринковою кон'юнктурою. Вітчизняні заводи могли поставити замовникам більше вертольотів, якби не припинення поставок двигунів сімейства ТВ3-117 з запорізького заводу "Мотор-Січ", що відбулося за рішенням уряду в Києві.

До конфлікту Києва та Москви "Мотор-Січ" постачав до РФ близько 600 двигунів. Ними комплектувалася переважна більшість Мі-8/17, Мі-28 та Ка-27/31 (всі з урахуванням двигунів, зібраних із застосуванням українських комплектів на заводі ім. Климова в Санкт-Петербурзі).

"Виробництво альтернативних двигунів ВК2500 і ТВ7-117В зростає, проте воно поки не повністю покриває провал", – стверджує експерт.

Нагадаємо, минулого 2016 року найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія.