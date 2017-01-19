Від арештованої директора української бібліотеки в Москві вимагають 2 млн рублів

Сторона звинувачення заявила, що Шаріна завдала збитків на суму понад 2 млн рублів

Бібліотека української літератури в Москві заявила цивільний позов на 2,4 млн рублів до свого тимчасово усуненого директорау Наталії Шаріної, яку звинувачують в екстремізмі і розтраті.

Про це повідомив її адвокат Іван Павлов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Бібліотека вирішила пред'явити Шаріній цивільний позов на 2,4 млн рублів", - сказав він.

Тим часом, за його словами, свідки звинувачення на судових засіданнях дають показання на користь Шаріной.

Сторона звинувачення заявила, що Шаріна завдала збитків на суму понад 2 млн рублів.

"Шаріна в зв'язку з займаною посадою, порушуючи законодавство, організувала отримання платіжних доручень з розрахункового рахунку департаменту фінансів міста Москви на розрахунковий рахунок московської колегії адвокатів загальною сумою 297 тисяч рублів. Таким чином, був здійснений збиток на вищевказану суму", - заявила представник прокуратури.

Крім того, згідно з матеріалами справи, Шаріна зробила розтрату на суму 1 млн 881 тис. рублів, влаштувавши на роботу знайомих її юриста, перераховуючи їм зарплату і забезпечивши їх медичною страховкою.

Як повідомляв iPress.ua, у жовтні минулого року директор Бібліотеки української літератури Наталія Шаріна, яка стала фігуранткою справи про поширення екстремістських книг, була відправлена ​​під домашній арешт.

Натомість слідчі провели обшуки у свідків по справі щодо Наталії Шаріної.

Згодом стало відомо, що влада Москви може ліквідувати Бібліотеку української літератури.