Від арештованої директора української бібліотеки в Москві вимагають 2 млн рублів
Про це повідомив її адвокат Іван Павлов, передає "Інтерфакс-Україна".
"Бібліотека вирішила пред'явити Шаріній цивільний позов на 2,4 млн рублів", - сказав він.
Тим часом, за його словами, свідки звинувачення на судових засіданнях дають показання на користь Шаріной.
Сторона звинувачення заявила, що Шаріна завдала збитків на суму понад 2 млн рублів.
"Шаріна в зв'язку з займаною посадою, порушуючи законодавство, організувала отримання платіжних доручень з розрахункового рахунку департаменту фінансів міста Москви на розрахунковий рахунок московської колегії адвокатів загальною сумою 297 тисяч рублів. Таким чином, був здійснений збиток на вищевказану суму", - заявила представник прокуратури.
Крім того, згідно з матеріалами справи, Шаріна зробила розтрату на суму 1 млн 881 тис. рублів, влаштувавши на роботу знайомих її юриста, перераховуючи їм зарплату і забезпечивши їх медичною страховкою.
Як повідомляв iPress.ua, у жовтні минулого року директор Бібліотеки української літератури Наталія Шаріна, яка стала фігуранткою справи про поширення екстремістських книг, була відправлена під домашній арешт.
Натомість слідчі провели обшуки у свідків по справі щодо Наталії Шаріної.
Згодом стало відомо, що влада Москви може ліквідувати Бібліотеку української літератури.
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