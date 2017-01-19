Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Від арештованої директора української бібліотеки в Москві вимагають 2 млн рублів

Сторона звинувачення заявила, що Шаріна завдала збитків на суму понад 2 млн рублів
Бібліотека української літератури в Москві заявила цивільний позов на 2,4 млн рублів до свого тимчасово усуненого директорау Наталії Шаріної, яку звинувачують в екстремізмі і розтраті.
Від арештованої директора української бібліотеки в Москві вимагають 2 млн рублів Наталія Шаріна Фото: og.ru

Про це повідомив її адвокат Іван Павлов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Бібліотека вирішила пред'явити Шаріній цивільний позов на 2,4 млн рублів", - сказав він.

Тим часом, за його словами, свідки звинувачення на судових засіданнях дають показання на користь Шаріной.

Сторона звинувачення заявила, що Шаріна завдала збитків на суму понад 2 млн рублів.

"Шаріна в зв'язку з займаною посадою, порушуючи законодавство, організувала отримання платіжних доручень з розрахункового рахунку департаменту фінансів міста Москви на розрахунковий рахунок московської колегії адвокатів загальною сумою 297 тисяч рублів. Таким чином, був здійснений збиток на вищевказану суму", - заявила представник прокуратури.

Крім того, згідно з матеріалами справи, Шаріна зробила розтрату на суму 1 млн 881 тис. рублів, влаштувавши на роботу знайомих її юриста, перераховуючи їм зарплату і забезпечивши їх медичною страховкою.

Як повідомляв iPress.ua, у жовтні минулого року директор Бібліотеки української літератури Наталія Шаріна, яка стала фігуранткою справи про поширення екстремістських книг, була відправлена ​​під домашній арешт.

Натомість слідчі провели обшуки у свідків по справі щодо Наталії Шаріної.

Згодом стало відомо, що влада Москви може ліквідувати Бібліотеку української літератури.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 01 2017 20:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat