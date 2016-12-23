НОВИНИВ Україні зафіксовано ще один летальний випадок унаслідок захворювання на грип - чотирирічна дитина померла у Львівській області минулого тижня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від грипу в Україні померла вже четверта людина
Померла чотирирічна дитина у Львівській області
Фото: unian.ua
Усього від початку епідсезону в Україні зареєстровано п'ять смертей унаслідок захворювання на грип.
Про це повідомляють в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ Українського центру з контролю і моніторингу захворювань.
Зараз у 17 областях України і Києві перевищено епідемічний поріг.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області від грипу померла семирічна дівчинка та 60-річний чоловік.
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