Від грипу в Україні померла вже четверта людина

В Україні зафіксовано ще один летальний випадок унаслідок захворювання на грип - чотирирічна дитина померла у Львівській області минулого тижня.

Усього від початку епідсезону в Україні зареєстровано п'ять смертей унаслідок захворювання на грип.

Про це повідомляють в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ Українського центру з контролю і моніторингу захворювань.

Зараз у 17 областях України і Києві перевищено епідемічний поріг.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області від грипу померла семирічна дівчинка та 60-річний чоловік.