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Від грипу в Україні померла вже четверта людина

Померла чотирирічна дитина у Львівській області
В Україні зафіксовано ще один летальний випадок унаслідок захворювання на грип - чотирирічна дитина померла у Львівській області минулого тижня.
Від грипу в Україні померла вже четверта людина Фото: unian.ua

Усього від початку епідсезону в Україні зареєстровано п'ять смертей унаслідок захворювання на грип.

Про це повідомляють в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ Українського центру з контролю і моніторингу захворювань.

Зараз у 17 областях України і Києві перевищено епідемічний поріг.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області від грипу померла семирічна дівчинка та 60-річний чоловік.

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23 12 2016 07:51
ТЕГИ: вірус, грип
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