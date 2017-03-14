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Від ліквідації "Сбербанку" постраждають українці, - НБУ

Стосовно вкладників "Сбєрбанку", то наразі їх налічується близько 1,2 млн, це ті, хто розмістили кошти у банку на понад 11 млрд грн
Подальша доля банків з російським капіталом в Україні, в тому числі і "Сбербанку", має бути вирішена в рамках чинного законодавства, оскільки у випадку ліквідації останнього, в першу чергу постраждають самі ж українці.
Від ліквідації "Сбербанку" постраждають українці, - НБУ Фото: uainfo.org

"Якщо і повинні відбуватись якісь дії по відношенню до російських банків - це має відбуватись в рамках чинного законодавства України", - сказав член Ради Національного банку України Василь Фурман у передачі "Про головне. Коментарі" на телеканалі ZIK.

Він зазначив, що стосовно вкладників "Сбєрбанку", то наразі їх налічується близько 1,2 млн, це ті, хто розмістили кошти у банку на понад 11 млрд грн. 

"Якщо ми беремо песимістичний варіант, що банк буде ліквідовуватись, то за рахунок коштів Фонду гарантування буде компенсовано 3 млрд грн, тобто в першу чергу понесуть збитки самі ж українці і ця сума збитків складатиме більше 8 млрд", - підкреслив Фурман.

Нагадаємо, що учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати відділення російського "Сбербанку" в Україні, якщо цього не зробить Кабінет міністрів.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".

Відзначимо, що російський Сбєрбанк приступив до обслуговування у своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

 

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14 03 2017 18:40
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