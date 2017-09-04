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Від Одеси до Стамбула тепер курсує пором

Пором завантажено на 90%
Між Стамбулом і Одесою запущено пряме пасажирське поромне сполучення.
Від Одеси до Стамбула тепер курсує пором Стамбул. Фото: visit2istanbul.com

"Турецька Республіка та Україна стають ближче - сьогодні запущено пряме пасажирське поромне сполучення між містами Хайдарпаша (Стамбул) і Одесою - 90% наповнюваність",написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга у Twitter.

Довідка: Хайдарпаша - залізничний вокзал на азіатській стороні Стамбула, обслуговує азіатські передмістя Стамбула і всю східну частину Туреччини до кордонів з Вірменією, Іраном і Сирією.

Нагадаємо, у березні Туреччина припинила поромне сполучення з Кримом менше, ніж через півроку після його відновлення. Згодом Туреччина заборонила своїм суднам відвідувати анексований Росією Крим.

Зокрема, Україна і Туреччина активізують роботу для підписання в 2017 році трьох пріоритетних документів щодо вільної торгівлі, оновленої Угоди про взаємне сприяння і захист інвестицій та Угоди про уникнення подвійного оподаткування і попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і майно.

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09 04 2017 12:53
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