Від Одеси до Стамбула тепер курсує пором
"Турецька Республіка та Україна стають ближче - сьогодні запущено пряме пасажирське поромне сполучення між містами Хайдарпаша (Стамбул) і Одесою - 90% наповнюваність", - написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга у Twitter.
Довідка: Хайдарпаша - залізничний вокзал на азіатській стороні Стамбула, обслуговує азіатські передмістя Стамбула і всю східну частину Туреччини до кордонів з Вірменією, Іраном і Сирією.
Нагадаємо, у березні Туреччина припинила поромне сполучення з Кримом менше, ніж через півроку після його відновлення. Згодом Туреччина заборонила своїм суднам відвідувати анексований Росією Крим.
Зокрема, Україна і Туреччина активізують роботу для підписання в 2017 році трьох пріоритетних документів щодо вільної торгівлі, оновленої Угоди про взаємне сприяння і захист інвестицій та Угоди про уникнення подвійного оподаткування і попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і майно.
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