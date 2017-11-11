АТО: від опівночі бойовики 11 разів порушили перемир'я, один український військовий поранений

За інформацією штабу АТО, від початку доби 11 листопада незаконні збройні формування на Донбасі 11 разів порушили перемир’я. Один український військовий отримав поранення.

"Від початку цієї доби російсько-окупаційні угруповання продовжували порушувати мирні домовленості і, застосовуючи міномети, обстрілювали українські позиції", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 суботи, 11 листопада.

На підступах до Донецька бойовики тричі били з 82-мм мінометів і піхотного озброєння по оборонцях Зайцевого. Внаслідок одного з цих обстрілів був поранений український військовий. Крім того, незаконні збройні формування застосовували міномети калібрів 120 та 82 мм неподалік Пісків.