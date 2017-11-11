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АТО: від опівночі бойовики 11 разів порушили перемир'я, один український військовий поранений

На більшу половину обстрілів сили АТО відповідали вогнем із піхотного озброєння
За інформацією штабу АТО, від початку доби 11 листопада незаконні збройні формування на Донбасі 11 разів порушили перемир’я. Один український військовий отримав поранення.
АТО: від опівночі бойовики 11 разів порушили перемир Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Від початку цієї доби російсько-окупаційні угруповання продовжували порушувати мирні домовленості і, застосовуючи міномети, обстрілювали українські позиції", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 суботи, 11 листопада.

На підступах до Донецька бойовики тричі били з 82-мм мінометів і піхотного озброєння по оборонцях Зайцевого. Внаслідок одного з цих обстрілів був поранений український військовий. Крім того, незаконні збройні формування застосовували міномети калібрів 120 та 82 мм неподалік Пісків.

На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь із мінометів, озброєння БМП та зенітної установки біля Широкиного і Водяного. А на Луганському напрямку факти застосування терористами стрілецької зброї зафіксовані неподалік Новоолександрівки та Луганського.

"Загалом від опівночі незаконні збройні формування 11 разів порушили перемир’я. На більшу половину обстрілів сили АТО відповідали переважаючим вогнем із піхотного озброєння", – підсумували у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, за минулу добу позиції українських військових на Донбасі були під обстрілами 33 рази.

 

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11 11 2017 20:40
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