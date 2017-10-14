Від опівночі бойовики 12 разів порушували перемир'я, – штаб АТО
"День Захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці не пройшов спокійно у районі проведення АТО. Незважаючи на релігійне свято, російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли українських позицій на Приморському напрямку. Загалом від початку доби незаконні збройні формування 12 разів порушили перемир’я. Сили АТО 10 разів, вогнем у відповідь примушували ворога дотримуватися режиму тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед наших військових немає", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.
З опівночі бойовики тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по укріпленнях сил АТО неподалік Талаківки. З цієї ж зброї незаконні збройні формування вели вогонь на підступах до Гнутового. А протитанковий гранатомет проросійські найманці застосовували біля Павлополя.
На Луганському напрямку під вогонь ворожих гранатометів двічі потрапили позиції української армії неподалік Новоолександрівки і один раз біля Попасної.
На Донецькому напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 16 години бойовики з піхотного озброєння обстріляли захисників Авдіївки.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 21 раз порушили пермир'я, один український боєць отримав поранення.
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