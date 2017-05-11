Від опівночі бойовики дев'ять разів порушували перемир'я, двоє українських військових поранені

Незаконні збройні формування застосовували міномети переважно калібру 120 міліметрів і один раз реактивну систему залпового вогню

За інформацією штабу АТО, від початку доби 5 листопада незаконні збройні формування на Донбасі дев'ять разів порушили перемир’я. Двоє українських військових отримали поранення.

"Сьогоднішній день знову продемонстрував, що бойовики не зацікавленні у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі, адже найманці й надалі загострюють обстановку вздовж лінії розмежування", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

Так, зранку незаконні збройні формування понад годину били із 120 та 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів по позиціях сил АТО біля Водяного і Талаківки, що на Маріупольському напрямку.

"Українські воїни асиметрично відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння отримав поранення військовослужбовець сил АТО", – розказали у прес-центрі штабу.

На Луганському напрямку проросійські найманці застосовували 120-міліметровий міномет неподалік Новотошківки. А з гранатометів обстріляли підступи до Кримського і Нижньотеплого. Внаслідок однієї з цих провокацій був поранений ще один український військовий.

Неподалік Донецька, близько 15 години проросійські найманці випустили щонайменше 10 снарядів з реактивної пускової установки у районі Опитного. А по опорних пунктах сил АТО біля Авдіївки і Пісків бойовики били із 120-міліметрових мінометів.

"Загалом від опівночі незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я. Під час чотирьох обстрілів ворог застосував міномети переважно калібру 120 міліметрів і один раз реактивну систему залпового вогню", – підсумували у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ: поранено одного бійця.