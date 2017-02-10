Від опівночі бойовики дев'ять разів порушили перемир’я
Так, зранку бойовики били з великокаліберних кулеметів і протитанкових гранатометів по наших позиціях біля Широкиного, Водяного та Павлополя, що на Приморському напрямку. А близько 11.30, під час обстрілу опорних пунктів сил АТО в районі Мар’їнки, окупанти вдарили з гранатометів та великокаліберних кулеметів і по житловому сектору цього селища. Внаслідок вибухів зруйновані господарчі будівлі та пошкоджені стіни будинків, інформує прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку проросійські найманці двічі з кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь на підступах до Майорська. З цієї ж зброї бойовики обстріляли наші укріплення поблизу Пісків і Невельського.
На Луганському напрямку, ночі ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри неподалік Кримського.
Загалом від опівночі незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я. На вогневі провокації наші військові 7 разів оперативно і жорстко відповідали противнику. Від початку доби втрат серед українських захисників немає.
Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець загинув на Донбасі.
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