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Від опівночі бойовики дев'ять разів порушили перемир'я, один український військовий поранений, – штаб АТО

Обстрілів з мінометів та іншого важкого озброєння не було
За інформацією штабу АТО, станом на 18:00 24 вересня незаконні збройні формування на Донбасі дев'ять разів порушували перемир'я від початку доби. Один український військовий отримав поранення.
Від опівночі бойовики дев Фото: unian.ua

"Сьогодні у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Бойовики продовжували обстріли українських позицій. Щоправда, ворог не застосовував міномети та інше важке озброєння", – розповіли у прес-центрі штабу АТО.

Зранку на Донецькому напрямку бойовики двічі били з озброєння БМП по укріпленнях сил АТО в районі Зайцевого. Як зазначили у штабі, українські військові вогнем у відповідь "примусили противника дотримуватись режиму тиші".

Близько 11 години поблизу Луганського під час обстрілу опорного пункту українських військ з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, отримав поранення один український воїн.

На Приморському напрямку незаконні збройні формування застосовували стрілецьку зброю на підступах до Водяного і Павлополя. Великокаліберний кулемет бойовиків вночі працював поблизу Мар’їнки.

Нагадаємо, спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували поблизу окупованого Луганська діючий табір: вогневі позиції, бліндажі і траншеї, які нещодавно облаштовані або ще будуються біля с. Довге.

За минулу добу один український військовий на Донбасі загинув.

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24 09 2017 18:50
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