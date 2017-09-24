Від опівночі бойовики дев'ять разів порушили перемир'я, один український військовий поранений, – штаб АТО
"Сьогодні у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Бойовики продовжували обстріли українських позицій. Щоправда, ворог не застосовував міномети та інше важке озброєння", – розповіли у прес-центрі штабу АТО.
Зранку на Донецькому напрямку бойовики двічі били з озброєння БМП по укріпленнях сил АТО в районі Зайцевого. Як зазначили у штабі, українські військові вогнем у відповідь "примусили противника дотримуватись режиму тиші".
Близько 11 години поблизу Луганського під час обстрілу опорного пункту українських військ з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, отримав поранення один український воїн.
На Приморському напрямку незаконні збройні формування застосовували стрілецьку зброю на підступах до Водяного і Павлополя. Великокаліберний кулемет бойовиків вночі працював поблизу Мар’їнки.
Нагадаємо, спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували поблизу окупованого Луганська діючий табір: вогневі позиції, бліндажі і траншеї, які нещодавно облаштовані або ще будуються біля с. Довге.
За минулу добу один український військовий на Донбасі загинув.
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