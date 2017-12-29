Від опівночі бойовики двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали

Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України.

Фото: e-news.su

Впродовж чергового дня загарбники здійснили два прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО на Донецькому напрямку, інформує прес-центр штабу АТО. У районі Верхньоторецького та шахти Бутівка бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь з гранатометів і стрілецької зброї. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Нагадаємо, що впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили шість прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожих обстрілів одного українського військового було поранено.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію