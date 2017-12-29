НОВИНИНезважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від опівночі бойовики двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку
Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали
Фото: e-news.su
Впродовж чергового дня загарбники здійснили два прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО на Донецькому напрямку, інформує прес-центр штабу АТО.
У районі Верхньоторецького та шахти Бутівка бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь з гранатометів і стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, що впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили шість прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожих обстрілів одного українського військового було поранено.
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29 12 2017 18:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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