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Від опівночі бойовики двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали
Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України.
Від опівночі бойовики двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку Фото: e-news.su

Впродовж чергового дня загарбники здійснили два прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО на Донецькому напрямку, інформує прес-центр штабу АТО.

У районі Верхньоторецького та шахти Бутівка бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь з гранатометів і стрілецької зброї. 

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили шість прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожих обстрілів одного українського військового було поранено.

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29 12 2017 18:35
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