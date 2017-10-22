Від опівночі бойовики п'ять разів порушували перемир'я, один український військовий поранений
"У районі проведення АТО упродовж сьогоднішнього дня обстановка залишалась неспокійною. Від опівночі російсько-окупаційні угруповання, використовуючи стрілецьку зброю і гранатомети, 5 разів порушили перемир’я", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
На Донецькому напрямку близько першої години ночі бойовики відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Шумів.
"У відповідь, аби примусити ворога дотримуватись режиму тиші, українські бійці застосували стрілецьку зброю на ураження. У результаті цього протистояння один наш захисник отримав поранення", – розповіли у прес-центрі.
Крім того, сьогодні вдень під вогнем противника опинились оборонці Авдіївки.
На Луганському напрямку вночі проросійські найманці двічі били з автоматичних гранатометів неподалік Станиці Луганської. Із цієї ж зброї бойовики обстріляли підступи до Водяного, що на Приморському напрямку.
Нагадаємо, загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 14 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа