Від опівночі бойовики п'ять разів порушували перемир'я, один український військовий поранений

За інформацією штабу АТО, від початку доби 22 жовтня незаконні збройні формування на Донбасі п'ять разів відкривали вогонь, один український військовий отримав поранення.

"У районі проведення АТО упродовж сьогоднішнього дня обстановка залишалась неспокійною. Від опівночі російсько-окупаційні угруповання, використовуючи стрілецьку зброю і гранатомети, 5 разів порушили перемир’я", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку близько першої години ночі бойовики відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Шумів.

"У відповідь, аби примусити ворога дотримуватись режиму тиші, українські бійці застосували стрілецьку зброю на ураження. У результаті цього протистояння один наш захисник отримав поранення", – розповіли у прес-центрі.

Крім того, сьогодні вдень під вогнем противника опинились оборонці Авдіївки.

На Луганському напрямку вночі проросійські найманці двічі били з автоматичних гранатометів неподалік Станиці Луганської. Із цієї ж зброї бойовики обстріляли підступи до Водяного, що на Приморському напрямку.

Нагадаємо, загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 14 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення.