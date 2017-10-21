Від опівночі один український військовий отримав поранення на Донбасі, – штаб АТО

За інформацією штабу АТО, внаслідок протистояння біля Богданівки отримав поранення один військовослужбовець сил АТО.

"Сьогоднішній день знову не приніс мир на землю Донбасу. І хоча за останні декілька днів противник зменшив активність, повного припинення вогню вздовж лінії розмежування все ж немає", – повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

Уночі бойовики били з гранатометів та кулеметів по оборонцях Старогнатівки, що на Приморському напрямку. З цієї ж зброї близько 3 ночі розпочали обстріл опорного пункту української армії біля Богданівки.

"Наші воїни, застосовуючи піхотне озброєння жорстко відповіли окупантам. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один військовослужбовець сил АТО", – зазначили у прес-центрі штабу.

На Луганському напрямку під вогонь зі стрілецької зброї проросійських найманців потрапили позиції Збройних Сил України неподалік Кримського. А 82-мм міномет бойовиків бив на підступах до Троїцького.

Нагадаємо, громадський фонд Latvijas atjaunosanas biedriba анонсував створення центру соціально-психологічної реабілітації ветеранів АТО.