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Від опівночі один український військовий отримав поранення на Донбасі, – штаб АТО

Вогонь вздовж лінії розмежування не припиняється повністю
За інформацією штабу АТО, внаслідок протистояння біля Богданівки отримав поранення один військовослужбовець сил АТО.
Від опівночі один український військовий отримав поранення на Донбасі, – штаб АТО Фото: vk.com/batalion.azov

"Сьогоднішній день знову не приніс мир на землю Донбасу. І хоча за останні декілька днів противник зменшив активність, повного припинення вогню вздовж лінії розмежування все ж немає", – повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

Уночі бойовики били з гранатометів та кулеметів по оборонцях Старогнатівки, що на Приморському напрямку. З цієї ж зброї близько 3 ночі розпочали обстріл опорного пункту української армії біля Богданівки.

"Наші воїни, застосовуючи піхотне озброєння жорстко відповіли окупантам. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один військовослужбовець сил АТО", – зазначили у прес-центрі штабу.

На Луганському напрямку під вогонь зі стрілецької зброї проросійських найманців потрапили позиції Збройних Сил України неподалік Кримського. А 82-мм міномет бойовиків бив на підступах до Троїцького.

Нагадаємо, громадський фонд Latvijas atjaunosanas biedriba анонсував створення центру соціально-психологічної реабілітації ветеранів АТО.

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21 10 2017 19:40
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