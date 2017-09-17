Від опівночі один український військовий поранений на Донбасі, – штаб АТО

Майже на кожен другий обстріл сили АТО відповідали щільним вогнем

Від початку доби 17 вересня бойовики ОРДЛО 13 разів порушили перемир’я, ЗСУ вели вогонь у відповідь, один український військовий поранений.

"У районі проведення АТО сьогодні бойовики не припиняли обстріли позицій української армії. Вже традиційно основна активність ворога фіксувалась у темну пору доби", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 17 вересня.

З опівночі бойовики декілька годин поспіль били з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі Авдіївської промзони та селища Невельське. Також вночі під вогонь потрапили укріплення сил АТО біля Пісків. А близько 13 години внаслідок обстрілу опорного пункту сил АТО поблизу Новоселівки (Друга) отримав поранення один український військовий. Зараз стан постраждалого стабільний, він перебуває в одному з лікувальних закладів регіону.

На Приморському напрямку за ніч бойовики двічі відкривали вогонь біля Водяного. А неподалік Старогнатівки понад 2 години працював великокаліберний кулемет окупантів.

На Луганському напрямку вночі, близько 2 години, незаконні збройні формування били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на підступах до Новозванівки.

"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. Майже на кожен другий обстріл з боку противника сили АТО відповідали щільним вогнем", – підсумували у прес-центрі.

Нагадаємо, жертвами конфлікту в Донецькій і Луганській областях у 2016 році серед цивільного населення стали 442 людини – 88 загиблих і 354 поранених.

В ОРДЛО заявляють, що питання про розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН має вирішуватися лише за участю представників "ДНР" та "ЛНР".