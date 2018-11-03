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Від опівночі один український військовий загинув, двоє поранені, – штаб АТО

Сепаратисти тричі обстрілювали позиції ЗСУ
Від опівночі 11 березня штаб АТО зафіксував три обстріли позицій ЗСУ незаконними збройними формуваннями. Один український військовий загинув під час виконання бойового завдання з перевезення майна внаслідок підриву. Двоє отримали поранення: внаслідок обстрілів і під час перевірки мінного поля.
Від опівночі один український військовий загинув, двоє поранені, – штаб АТО Фото: gettyimages.com

"Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО, зриваючи домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано три обстріли позицій українських захисників", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по укріпленнях сил АТО в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка.

"Внаслідок ворожих обстрілів у Новозванівці один військовослужбовець зазнав поранення", – інформує прес-центр штабу.

На Донецькому напрямку упродовж дня зберігалася тиша.

"Незважаючи на це, під час виконання бойового завдання з перевезення майна внаслідок підриву загинув український військовослужбовець. Ще один наш захисник під час перевірки мінного поля – отримав осколкові поранення. Обидва поранені оперативно доправлені до військово-медичної установи. Їм надано необхідну медичну допомогу", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, в суботу, 10 березня, незаконні збройні формування п'ять разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, одного військовослужбовця було поранено.

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11 03 2018 19:00
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