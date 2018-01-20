З опівночі п'ятеро українських військових постраждали від обстрілів на Донбасі, – штаб АТО
"На лінії зіткнення знову немає повного припинення вогню. Російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
На Донецькому напрямку незаконні збройні формування стріляли з мінометів різних калібрів на Приазов’ї. Зокрема, зі зброї калібру 120-мм, а також з озброєння БМП вони неодноразово вели вогонь на підступах до Водяного, а з 82-мм мінометів та гранатометів обстрілювали оборонців Широкиного.
Бойовики активізувалися поблизу Новоселівки Другої, де порушили режим припинення вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Загалом, впродовж сьогоднішнього дня зафіксовано 6 обстрілів позицій Збройних Сил України. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще четверо отримали бойові травми", – розповіли у штабі.
Нагадаємо, за минулу добу, 19 січня, бойовики обстріляли позиції Збройних Сил України сім разів.
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