З опівночі п'ятеро українських військових постраждали від обстрілів на Донбасі, – штаб АТО

За інформацією штабу АТО, від початку доби 20 січня бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ. Один військовослужбовець сил АТО поранений, ще четверо отримали бойові травми.

"На лінії зіткнення знову немає повного припинення вогню. Російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування стріляли з мінометів різних калібрів на Приазов’ї. Зокрема, зі зброї калібру 120-мм, а також з озброєння БМП вони неодноразово вели вогонь на підступах до Водяного, а з 82-мм мінометів та гранатометів обстрілювали оборонців Широкиного.

Бойовики активізувалися поблизу Новоселівки Другої, де порушили режим припинення вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Загалом, впродовж сьогоднішнього дня зафіксовано 6 обстрілів позицій Збройних Сил України. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще четверо отримали бойові травми", – розповіли у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 січня, бойовики обстріляли позиції Збройних Сил України сім разів.