CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШтаб АТО зафіксував один обстріл позицій український військ від початку доби 8 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від опівночі сепаратисти один раз обстріляли позиції сил АТО, – штаб
На лінії зіткнення не було повного припинення вогню
Фото: gettyimages.com
"Від початку доби зафіксовано один обстріл позицій українських захисників", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
На Луганському напрямку бойовики з великокаліберних кулеметів вели вогонь по укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Луганське.
"Внаслідок цього обстрілу ніхто із українських воїнів не постраждав. Ситуація перебуває під контролем Збройних Сил України. Наші військові по всій лінії розмежування сторін неухильно дотримуються умов перемир'я", – підсумовують у прес-центрі штабу.
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08 03 2018 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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