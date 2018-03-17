CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШтаб АТО зафіксував один обстріл позицій ЗСУ з боку бойовиків на Донбасі від початку доби 17 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від опівночі сепаратисти один раз обстріляли позиції ЗСУ, – штаб АТО
Жоден український військовий не постраждав
Фото: gettyimages.com
"Від початку доби зафіксовано один обстріл наших позицій на Донецькому напрямку. Зокрема з гранатометів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях в районі населеного пункту Опитне. Унаслідок ворожого вогню жоден наш воїн не постраждав", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
На Луганському напрямку штаб не зафіксував жодного обстрілу.
Нагадаємо, за минулу добу російсько-окупаційні війська один раз обстріляли опорні пункти українських бійців.
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17 03 2018 19:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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