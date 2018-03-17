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Від опівночі сепаратисти один раз обстріляли позиції ЗСУ, – штаб АТО

Жоден український військовий не постраждав
Штаб АТО зафіксував один обстріл позицій ЗСУ з боку бойовиків на Донбасі від початку доби 17 березня.
Від опівночі сепаратисти один раз обстріляли позиції ЗСУ, – штаб АТО Фото: gettyimages.com

"Від початку доби зафіксовано один обстріл наших позицій на Донецькому напрямку. Зокрема з гранатометів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях в районі населеного пункту Опитне. Унаслідок ворожого вогню жоден наш воїн не постраждав", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку штаб не зафіксував жодного обстрілу.

Нагадаємо, за минулу добу російсько-окупаційні війська один раз обстріляли опорні пункти українських бійців.

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17 03 2018 19:00
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