Від опівночі сепаратисти п’ять разів порушували перемир'я, – штаб АТО Жоден український військовий не постраждав

Штаб АТО зафіксував п’ять обстрілів з боку бойовиків на Донбасі від початку доби 24 березня.

Фото: gettyimages.com

"Від початку доби зафіксовано п’ять обстрілів наших позицій. Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована українськими захисниками", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00. На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях у районі Кам’янки. Також гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти тричі застосували по захисниках Лебединського, що на приморській ділянці нашої оборони. На Луганському напрямку НЗФ зі стрілецької зброї обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Щастя. Нагадаємо, за минулу добу, 23 березня, бойовики 3 рази порушили перемир'я – постраждалих немає.

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