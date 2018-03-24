Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Від опівночі сепаратисти п’ять разів порушували перемир'я, – штаб АТО

Жоден український військовий не постраждав
Штаб АТО зафіксував п’ять обстрілів з боку бойовиків на Донбасі від початку доби 24 березня.
Від опівночі сепаратисти п’ять разів порушували перемир Фото: gettyimages.com

"Від початку доби зафіксовано п’ять обстрілів наших позицій. Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована українськими захисниками", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях у районі Кам’янки. Також гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти тричі застосували по захисниках Лебединського, що на приморській ділянці нашої оборони.

На Луганському напрямку НЗФ зі стрілецької зброї обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Щастя.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 березня, бойовики 3 рази порушили перемир'я – постраждалих немає.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2018 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.