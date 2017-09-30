Від опівночі троє українських військових поранені на Донбасі, – штаб АТО
"Сьогоднішній день у районі проведення АТО знову не пройшов спокійно. Від опівночі російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли наших позицій, здебільшого, на Приморському і Донецькому напрямках", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 30 вересня.
Від початку доби незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь з різних видів гранатометів і стрілецької зброї по українських позиціях на південно-східних околицях Авдіївки. Під час цих обстрілів о 12.45 двоє українських бійців отримали бойові травми. З цієї ж зброї бойовики вночі били неподалік шахти Бутівка. А близько 12 години внаслідок ворожого обстрілу укріплень сил АТО в районі Пісків отримав поранення один український військовослужбовець.
На Приморському напрямку бойовики тричі застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Також сьогодні під вогнем опинились опорні пункти сил АТО поблизу Богданівки і Широкиного.
"Водночас із обстрілами українських позицій, що підтверджує недотримання противником мирних домовленостей, бойовики продовжують гальмувати і процес відновлення інфраструктури Донбасу. На даний момент термінового ремонту потребує укріплення протиаварійного захисту дамби на фенольному заводі в Новгородському та газопроводи-відводи у Мар’їнці і Кримському. Ці об’єкти перебувають у безпосередньому наближенні до лінії розмежування. Невиконання відновлювальних робіт може призвести до загострення гуманітарної ситуації та загрози забруднення прилеглих ґрунтів по обидва боки лінії розмежування", – зазначили в прес-центрі штабу АТО.
Нагадаємо, 29 вересня бойовики 16 разів обстрілювали позиції сил АТО на Донбасі.
Співробітники СБУ затримали на лінії розмежування у Донецькій області бойовика ОРДО, який брав участь у штурмі Донецького аеропорту.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа