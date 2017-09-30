Від опівночі троє українських військових поранені на Донбасі, – штаб АТО

За інформацією штабу АТО, від початку доби 30 вересня двоє українських військових отримали бойові травми під час обстрілу південно-східних околиць Авдіївки, ще один отримав поранення в районі Пісків.

"Сьогоднішній день у районі проведення АТО знову не пройшов спокійно. Від опівночі російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли наших позицій, здебільшого, на Приморському і Донецькому напрямках", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 30 вересня.

Від початку доби незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь з різних видів гранатометів і стрілецької зброї по українських позиціях на південно-східних околицях Авдіївки. Під час цих обстрілів о 12.45 двоє українських бійців отримали бойові травми. З цієї ж зброї бойовики вночі били неподалік шахти Бутівка. А близько 12 години внаслідок ворожого обстрілу укріплень сил АТО в районі Пісків отримав поранення один український військовослужбовець.

На Приморському напрямку бойовики тричі застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Також сьогодні під вогнем опинились опорні пункти сил АТО поблизу Богданівки і Широкиного.

"Водночас із обстрілами українських позицій, що підтверджує недотримання противником мирних домовленостей, бойовики продовжують гальмувати і процес відновлення інфраструктури Донбасу. На даний момент термінового ремонту потребує укріплення протиаварійного захисту дамби на фенольному заводі в Новгородському та газопроводи-відводи у Мар’їнці і Кримському. Ці об’єкти перебувають у безпосередньому наближенні до лінії розмежування. Невиконання відновлювальних робіт може призвести до загострення гуманітарної ситуації та загрози забруднення прилеглих ґрунтів по обидва боки лінії розмежування", – зазначили в прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, 29 вересня бойовики 16 разів обстрілювали позиції сил АТО на Донбасі.

Співробітники СБУ затримали на лінії розмежування у Донецькій області бойовика ОРДО, який брав участь у штурмі Донецького аеропорту.